[LAURÉAT 2016] Nabil Khodabaccus : « La persévérance et le sacrifice pour réussir »

Muhammad Nabil Khodabaccus, étudiant du collège Royal de Curepipe, est lauréat dans la filière Art. Néanmoins, Muhammad Nabil ne s’attendait pas à être lauréat cette année. Pesant bien ses mots, il nous fait comprendre qu’il n’y a ni recette magique ni secret pour devenir lauréat. « Tout réside dans le sacrifice, la persévérance et la discipline », dit-il.

Muhammad Nabil a travaillé à un rythme normal et n’a pas eu à bousculer ses habitudes. Outre ses études il trouve le temps de participer à des activités extrascolaires et a représenté son collège lors de diverses compétitions. Cynophile, Muhammad Nabil adore les chiens et est volontaire à la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW ex-MSPCA). Il aime jouer pour décompresser et les jeux vidéo et le football sont ses passe-temps favoris. Muhammad Nabil n’a pas encore décidé de son choix de carrière mais une chose est sûre : il partira étudier à l’étranger.

Sa maman, Nooreeza, ex-étudiante du QEC, partage son bonheur et elle est fière que son fils a pu réaliser son rêve. Étudiante, elle voulait être lauréate mais avait échoué de peu. « Aujourd’hui, Muhammad Nabil fait la fierté de la famille. Mon fils a montré de bonnes dispositions pour les études au primaire déjà et a beaucoup travaillé pour être lauréat. Je suis contente que mon fils a récolté le fruit de son dur labeur et il mérite d’être lauréat », laisse entendre Nooreeza. Ahmad, son père, pris par le travail, n’a pu être présent auprès de son fils. Évidemment, il partage sa joie. Muhammad Nabil remercie le Créateur pour Ses faveurs, ses parents et grands-parents, ses professeurs et ses amis qui l’ont soutenu.

