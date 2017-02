[LAURÉAT 2016] Bilaal Azeer : « Il faut avoir foi en Dieu avec sincérité »

Bilaal Ahmad Azeer, étudiant du collège Royal de Curepipe, est le lauréat de la cuvée 2016 côté arts. Timide de nature Bilaal nous a accueillis avec le sourire. Son professeur de leçon particulière, Nazeem Sokeechand, était présent. Bilaal a voulu remercier son professeur qui l’a encouragé et motivé à aller au bout de lui-même car il a toujours cru en son potentiel. Il n’a pas de mot pour exprimer sa gratitude envers ses parents. Son père, Ahmad, comptable de profession et sa mère, Mehzabeen, femme au foyer, ont toujours été à ses côtés pour veiller sur ses études. Bilaal nous explique qu’il a fait beaucoup d’efforts et de sacrifices pour réussir. « Il n’y a pas de recette magique pour être lauréat. La persévérance et la foi en Dieu en toute sincérité sont des facteurs qui apportent la réussite », dit-il. Tout de même, le lauréat a mené un train de vie normal et a vécu pleinement sa vie comme tous les jeunes de son âge. Il a participé à plusieurs activités et dit avoir vécu de bons moments depuis son entrée au collège Royal de Curepipe. Bilaal partira à l’étranger pour entreprendre des études en mathématiques et économie. Il retournera à Maurice pour servir sa patrie. Il remercie ses parents qui ont beaucoup investi dans ses études. Il demande aux jeunes de son âge de croire en leurs chances et de persévérer pour atteindre leurs objectifs.

