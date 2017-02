[LAURÉAT 2016] Annas Napaul : « Le soutien moral des parents est important »

Muhammad Annas Napaul, étudiant du collège Royal de Port-Louis, est lauréat de la cuvée 2016 côté économie. Calme et posé, il garde la tête bien sur ses épaules. Muhammad Annas avance un argument qui nous a agréablement surpris lorsqu’il nous parle de l’image qu’il se fait d’un lauréat.

« Le lauréat ne doit pas avoir la fausse perception que tout est question de prestige et d’honneur. Avant tout, c’est une question de bourse, donc d’argent, qui permet à de nombreux jeunes de réaliser leurs rêves », dit-il. Le lauréat laisse entendre qu’il mentirait s’il disait qu’il ne s’attendait pas à être lauréat. « Au collège Royal de Port-Louis, depuis le deuxième trimestre, a lieu une sélection des meilleures éléments qui sont susceptibles d’être lauréats. Les meilleurs élèves sont pris en main par les professeurs jusqu’ à la veille des examens », nous indique-t-il. Tout comme les autres lauréats, il concède que la discipline et la persévérance sont les clés du succès. « Toutefois, le soutien moral des parents est important », ajoute-t-il.

Son père, Khalil, et sa mère, Husna, qui travaillent pour leur compte, sont unanimes à dire que sans le soutien moral et financier des parents, un lauréat potentiel aura des difficultés à atteindre ses objectifs. « Le rôle des parents est primordial pour l’épanouissement des enfants », disent-ils. Muhammad Annas était devant la télévision en compagnie de ses parents à l’heure de la proclamation des résultats. C’est dans la joie qu’ils ont célébré cet évènement avant de lever les mains vers le ciel pour remercier Allah.

Le jeune homme compte partir en Europe pour des études en droit et finance. Il remercie le Créateur, ses parents, ses professeurs du collège et des leçons particulières et sans oublier ses amis. Muhammad Annas est un fana de badminton qu’il pratique avec assiduité.

