L’appel en faveur de Zayn Dulloo largement entendu

Notre article de dimanche dernier intitulé «Une circoncision qui a mal tourné», Zayn Dulloo, atteint de paralysie cérébrale, a touché le cœur des Mauriciens. Ainsi l’appel d’aide pour une collecte d’argent en faveur de l’enfant afin qu’il puisse se rendre avec sa mère en Inde pour se faire soigner a été entendu et en l’espace d’une semaine la somme de 12,852 USD a été recueillie.

Cette somme d’argent permettra à Nabeela et son fils Zayn de prendre l’avion le 12 janvier 2018 pour Mumbai où l’enfant sera admis au NeuroGen Brain & Spine Institute le 13 janvier. La mère de Zayn remercie du fond du cœur tous les Mauriciens qui ont contribué généreusement afin que son fils retrouve la joie de vivre et que l’opération soit un succès. Elle remercie STAR pour notre appel de solidarité. Nabeela n’a pas de mots pour remercier Shakeel Anarath de l’association Al Ihsaan qui a été d’une grande aide. «Grâce à Shakeel Anarath mo fine réussi ramasse la somme ki pou permette moi et mo zenfant déplacer», dit-elle.

De son côté, Shakeel Anarath tient à remercier Star pour l’article de dimanche dernier qui a été l’élément catalyseur dans le succès de la collecte d’argent. Au nom de Al Ihsaan, il remercie les généreux donateurs qui ont démontré leur solidarité à l’égard d’un enfant malade. «Mo très touché par l’élan de solidarité de banne Mauriciens pou ki ène zenfant retrouve le sourire. Allah pou récompense zotte infiniment, » laisse-t-il entendre. Shakeel Anarath tient à faire ressortir que la collecte est terminée et que personne n’est autorisée à collecter de l’argent au nom du petit Zayn Dulloo.

