Lancement de la Bolton Youth Academy : deux entraîneurs de Man Utd Soccer Schools à Maurice

Dans le cadre du lancement de la Bolton Youth Academy et de la Manchester United Soccer Schools Week, deux entraîneurs de Manchester United Soccer Schools (MUSS), Mike Neary et Chris O’Brien, sont à Maurice pour une semaine afin d’encadrer les jeunes et de leur permettre de réaliser tout leur potentiel, tant sur le terrain qu’à l’école.

Le lancement de l’académie a eu lieu le mercredi 19 juillet au Lycée des Mascareignes à Moka devant un parterre de personnalités dont Teddy Bhullar, le CEO d’Emtel, Ghislaine Tchibozo, General Manager de MC Vision, et Carrim Currimjee, directeur au sein de Currimjee Jeewanjee Ltd. Destinée aux garçons et aux filles de Roche-Bois et de Cité-la-Cure, la Bolton Youth Academy est parrainée par MC Vision et Emtel, à travers la fondation Currimjee et peut également compter sur le soutien du Roche Bois Bolton FC. Les deux entraîneurs de MUSS sont à Maurice pour cinq jours pour encadrer et offrir un coaching intensif aux jeunes de l’académie. Mike Neary et Chris O’Brien consacreront également deux jours aux coachs mauriciens afin que ces derniers puissent continuer l’entraînement pendant les 40 semaines à venir.

Mike Neary, qui est à la tête de MUSS, a présenté une vidéo de 5 minutes sur le parcours de Manchester United. « Nous avons accumulé une grande expérience au fil des années et nous avons aussi appris à nous relever après les moments difficiles. Et c’est pour cette raison que nous sommes ici pour partager avec les jeunes footballeurs mauriciens, l’esprit d’équipe et la détermination, deux valeurs fondamentales à Manchester United », a-t-il déclaré. De son côté, Chris O’Brien qui est basé à Hong-Kong, souligne que Manchester United Soccer Schools a été créé en 1999 sur la philosophie de l’équipe au fameux triplé historique. Il indique que MUSS compte au moins 300,000 participants au Royaume-Uni et dans 90 autres pays. « Pendant ces 5 jours, nous les enseignerons non seulement les techniques de base sur le terrain, mais également le développement mental du football professionnel », a-t-il fait ressortir.

Par ailleurs, Ghislaine Tchibozo, directrice-générale de MC Vision, indique que cette initiative a pour but de faire une différence dans le quotidien de ces jeunes. « On croit fermement dans le potentiel des Mauriciens, en particulier dans le domaine sportif. On espère que cette formation professionnelle aidera à l’épanouissement de ces jeunes talents », souligne-t-elle. Elle ajoute que le Roche-Bois Bolton City Youth Club a été sélectionné car l’équipe qui s’était classée troisième au dernier championnat national, les a fascinés de par ses talents et ses travaux sociaux dans la localité. François Paul, le président du club, dit être très reconnaissant aux sponsors qui mettent en valeur son équipe à travers cet événement.

Teddy Bhullar, le CEO de la compagnie Emtel, a quant à lui rappelé qu’Emtel est en partenariat avec Manchester United depuis 2015. « Nous sommes chanceux de faire partie de cette initiative car nous croyons que ces joueurs mauriciens auront une chance unique de s’entraîner avec ces deux entraîneurs de calibre », dit-il.

Pour rappel, la semaine d’entraînement avec les coachs de MUSS prend fin ce dimanche. Les sessions d’entraînement se sont déroulées sur le terrain du Lycée des Mascareignes à Moka.

Commentaires