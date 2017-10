L’alliance MSM/ML – Anil Gayan : «Les pilotes ne peuvent prendre en otage Air Mauritius»

Lors de la conférence de presse de l’alliance MSM/ML, ce samedi, au Paille-en-Queue Court, Port-Louis, son porte-parole, Anil Gayan, a commenté la crise à Air Mauritius, le Metro Express, la peste à Madagascar et la venue à Maurice de touristes français évitant les cyclones aux îles Caraïbes.

D’emblée, Anil Gayan a souligné que l’annulation des vols ternit l’image du pays et peut faire souffrir tout le secteur. « La situation paraît cependant stable », s’est-il empressé de préciser. Le ministre du Tourisme a indiqué qu’en attendant que la situation retourne à la normale, Air Mauritius prend les dispositions nécessaires pour canaliser les passagers sur d’autres lignes aériennes si nécessaire afin de ne pas les pénaliser. Il a fait ressortir que le gouvernement ne peut tolérer que des pilotes « prennent on otage toute la compagnie ».

Au chapitre du logement social, Anil Gayan dira que la promesse faite en décembre 2014 qui était de construire 10 000 logements est « on target ». D’ici 2019, plus de 4 000 logements seront déjà terminés. Plus de 800 unités ont déjà été allouées.

Pour ce qui est du Metro Express, Anil Gayan pense que la première phase, c’est-à-dire le trajet entre Rose-Hill et Port-Louis, sera opérationnelle d’ici deux ans. Quant à la promenade Roland Armand, elle sera déplacée et ne portera préjudice à personne.

Parlant de la semaine du cinéma, qui voit la participation de plusieurs stars internationales, elle entre dans l’effort pour positionner Maurice comme un nouveau secteur émergeant.

Quant aux cyclones qui affectent les Caraïbes, le gouvernement a décidé de permettre aux touristes français de venir à Maurice pour une durée maximale de six mois sans passeport et uniquement avec leur carte d’identité, comme cela aurait été le cas s’ils s’étaient rendus dans certaines îles des Caraïbes.

Le but est d’inciter ceux qui voulaient y passer des vacances à opter pour Maurice.

La peste à Madagascar a également été abordée. « Elle a atteint la capitale Tana et c’est un risque pour Maurice. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Les contrôles à l’aéroport et au port sont renforcées », rassure Anil Gayan.

