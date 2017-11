L’affaire Soodhun : Duval réclamera des dommages au PM

Xavier-Luc Duval est très remonté contre le Premier ministre qui a déclaré publiquement qu’il a agi par intérêt personnel en remettant à des journalistes la vidéo qui montre l’ancien ministre Showkutally Soodhun tenir des propos communautaristes lors d’une réunion à son bureau avec des habitants de la route Bassin à Quatre Bornes en juillet dernier.

Le leader de l’opposition considère que le Premier ministre lui a causé un grand préjudice et lui réclamera des dommages d’un montant de Rs 100m. C’est ce que Xavier-Luc Duval a notamment indiqué lors de la conférence de presse hebdomadaire du Parti Mauricien Social Démocrate (PMSD) ce samedi 25 novembre 2017. Il a laissé entendre que sa plainte sera également dirigée contre le député Bobby Hurreeram.

Pour XLD, les propos du Premier ministre tenus à Camp de Masque le vendredi 24 novembre 2017sont «faux et malveillants». Il soutient que c’est son devoir de dénoncer les scandales. Il a salué le «courage» de Vivak Kanum Pursun pour avoir résisté aux avances de certaines personnes.

Il a affirmé que les pressions exercées sur Vivak Kanum Dursun avaient pour but d’exonérer Showkutally Soodhun et de l’impliquer dans cette affaire. Il a dressé un parallèle entre cette tentative de l’impliquer et l’affaire Azor Adelaïde, activiste du Mouvement Militant Mauricien (MMM) tué par balles le 25 novembre 1971.

Il a rappelé que seize ans après la mort d’Azor Adelaïde, un récidiviste, dans une déposition à la police enregistrée au domicile du ministre Mentor, sir Anerood Jugnauth, avait incriminé, son père, feu Sir Gaetan Duval. «Il y a un complot pour me piéger, en particulier contre le leader de l’Opposition, qui est un poste constitutionnel. Qu’adviendra-t-il de l’homme de la rue ?», s’est demandé Xavier-Luc Duval.

Il a laissé entendre qu’il détient un enregistrement vidéo des véritables «aveux» du récidiviste et des excuses de ce dernier. Mais il n’a pas encore décidé s’il faut le rendre public. Selon lui, l’arrestation de son père a eu lieu avec la complicité du leader du MMM vu que ce parti négociait une alliance avec le MSM dirigé par SAJ.

Xavier-Luc Duval s’est par ailleurs demandé si des charges n’ont pas été fabriquées contre l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, après sa défaite aux élections générales de décembre 2014.

En ce qui concerne la partielle dans la circonscription Belle-Rose/Quatre-Bornes, le leader du PMSD se dit confiant que Dhanesh Maraye se dirige vers une victoire. Il estime que le MMM ne fait pas le poids malgré une présence considérable de banderoles et d’affiches. « MMM pe importe la foule», a déclaré Xavier-Luc Duval.

