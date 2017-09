Kyukushinkai : Zakariyya Ozeer s’entraîne pour le championnat du monde 2019

Conseils aux aspirants participants

• Devenir un champion est possible. Mais, il faut croire en soi et avoir une vision à long terme. Il faut déterminer vos capacités et manquements en s’entraînant régulièrement et essayer d’éliminer les faiblesses graduellement. Tout est fait par étapes.

• La préparation mentale constitue 75% et l’entraînement physique 25%. Au combat, on mesure principalement notre progrès et pas seulement pour remporter la victoire. Il y beaucoup à apprendre des votre succès aussi bien que votre échec.

• Peu importe la difficulté, il faut être prêt pour faire face. Les difficultés avec le temps vous transformeront en une personne solide. Avec l’entraînement intense, j’ai appris à me pousser à bout. Faire face aux difficultés est devenu une habitude dans ma vie.

• N’abandonnez jamais. Si vous abandonnez, vous perdez même avant de combattre. Il y a des fois où les adversaires sont très coriaces et sont plus forts que vous. La peur est humaine. Mais n’oubliez pas que l’adversaire est après tout un être humain lui aussi. Il a ses faiblesses comme tout le monde. Etudiez ses vidéos de combat avant de le combattre. Tirer des conclusions et préparez vous après votre observation.

•Ne négligez pas votre alimentation. Mangez sain pour rester sain. Il vous faut à tout prix des nourritures qui contiennent des glucides le soir. Mangez pleinement pour votre petit-déjeuner car votre corps a besoin d’énergie pour démarrer le matin. Gardez votre corps en forme tout le temps.