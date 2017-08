Kevin Keenoo, aventurier : «Je voudrais atteindre le sommet du Mont Everest»

Comme le dit si bien l’adage : «Voyager est une passion, comme l’ambition ou l’amour ». Ainsi en est-il de la vie de Kevin Keenoo, un passionné des voyages. À 29 ans, il a déjà visité une quinzaine de pays. Rencontre.

Kevin Keenoo est très connu comme auteur du livre My Message of Youth Leadership. Conférencier en motivation, Kevin a une facette cachée : le voyage. Cet ancien élève du collège Royal de Port-Louis est sur le point de compléter son diplôme en droit (LLB) à l’université de Londres. Le jeune homme a eu le privilège de travailler pour des grandes entreprises multinationales et de voyager à travers le monde pour son travail et des vacances.

Selon lui, voyager est comme une méditation. Son premier voyage remonte à 2011 au Kenya, un pays qu’il connaissait à peine. « J’ai voyagé avec toutes les idées préconçues que j’ai recueillies de l’Internet et des gens. Une fois au Kenya, j’ai choisi de ne pas vivre dans le confort de la ville. J’ai voyagé pendant des heures dans des zones désertes, dans des villages isolés et dans d’autres endroits où j’étais le seul habitant au monde. J’ai rencontré la tribu des Masai et j’ai déjeuné avec eux. Je pleurais et riais avec des enfants qui avaient le cadeau le plus précieux pour m’offrir: leur amour », révèle-t-il avec joie.

Il voyage afin d’approfondir sa compréhension de la vie et être au service des autres. « En voyageant, je deviens plus mature et comprends la vie mieux. Les voyages ont changé ma façon de penser, la façon dont je perçois le monde et cela a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui: plus spirituel, plus calme et plus compatissant», ajoute-t-il.

Les pays qu’il a visités jusqu’ici sont : Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Kenya, Tanzanie, Zanzibar, Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, Dubaï et Inde.

Kevin aime aussi la randonnée. Il rêve de faire la randonnée sur les montagnes et collines en Afrique et sur l’Himalaya. « Mon rêve est d’escalader le mont Kilimandjaro et finalement un jour, arriver au sommet du Mont Everest», souhaite-t-il.

Fiche Nom : Keenoo

Prénom : Kevin

Date et lieu de naissance : Mai 1988

Réside à : Pamplemousses Ma famille… Nom et profession de mon père : Ashok Keenoo, employé du secteur textile

Meilleur conseil de mon père: « Dans la vie, il ne faut que progresser parce que le futur ne réside pas dans le passé. »

Nom et profession de ma mère : Samowtee Keenoo, femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère: « Sacrifier notre propre bonheur pour le bien des autres est la plus grande vertu qui soit ».

Frère : Lovvy Keenoo

La famille idéale : Elle doit être caractérisée par de fortes valeurs morales, un respect mutuel, une profonde compassion et doit poursuivre un objectif spirituel. Mes études… École primaire : École du gouvernement de Pamplemousses

École secondaire : Terre-Rouge SSS, Collège Royal de Port-Louis

Études tertiaires : Université de Maurice, Université de Londres

Un enseignant à qui je pense souvent: Monsieur Hassam Sudally

Matière (s) préférée (s): La Loi

Meilleurs souvenirs à l’école: Le jour où j’ai lancé le club de l’environnement au Collège Royal de Port-Louis, le jour où j’ai été nommé vice-Head Boy, les cérémonies de remise des prix où j’ai reçu des prix et des certificats pour meilleure performance au collège. Ma vie professionnelle… Lieu/Année: République Démocratique du Congo, 2017

Le patron idéal: Humble, bon auditeur, attitude positive qui montre le respect mutuel

Un job de rêve: Un métier qui a un sens et qui n’affecte pas la dignité. Mes goûts et préférences… Animal préféré: éléphant

Sport pratiqué: La musculation

Livre qui m’a marqué: Mayada: Daughter of Iraq, par Jean Sasson et Mohandas – A true story of a man, his people and an empire par Rajmohan Gandhi

Dernier film vu: Serengeti – The Adventure

Passe-temps: poésie, photographie, lecture et écriture

Plat préféré: Une assiette remplie de légumes

Légume que j’aime: Brocoli et épinards

Fruits que j’aime: fraise, banane, avocat et kiwis

Boissons préférées: L’eau et jus de pastèque

Couleur préférée: Blanc

Une date qui vous a marquée: 18 septembre 2010

Personnage qui vous a marqué: Ma maman pour sa gentillesse, son savoir, sa rigueur morale et sa générosité.

Moment préféré de la journée: Le petit déjeuner au soleil

Un chiffre porte-bonheur: 7

La vie en un mot: Montagne

Ce que je pense de l’amitié: Respect mutuel, confiance et compagnie

Ce que je pense de l’amour: Pureté, liberté et spiritualité

La femme idéale: Simple, spirituelle, forte et une qui a des principes

Ma définition du bonheur: Les petites valeurs sont plus précieuses que l’argent

Mon plus grand défaut: Je suis trop dangereux. Avec des mots d’inspiration, je peux changer la vie de quelqu’un.

Ma plus grande qualité: Je choisirai le principe sur l’avidité et l’expérience sur l’argent.

Commentaires