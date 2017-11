Jummah Mosque de Mahebourg : première mosquée de Maurice à ouvrir ses portes aux dames

La Jummah Mosque de Mahebourg a vu le jour en 1870. En 1977, une page d’histoire de cette mosquée fut écrite : accorder l’accès aux dames pour y accomplir leurs swalaats, à la suite d’un des sondage auprès des musallis.

Pour rappel, le 10 juin 1869, un groupe des commerçants de Mahebourg, a fait l’acquisition d’un terrain de 450 toises, situé à l’angle des rues Suffren et Délices pour construire une mosquée. Ils étaient Mahmod Cassim, Issop Bahamia, Ibrahim Mahmoojee, Hadjee Hamod Haboo, Dahojee Mussajee, Hassam Mahmod, Mamod Ismael, Soliman Nattoo, entre autres.

Une année plus tard, une petite mosquée en pierre, le toit couvert des bardeaux, fut érigée sur place. Depuis sa construction en 1870, elle devint la plus ancienne mosquée à Mahebourg. Elle gardera le même cachet pendant plus d’un siècle, avant d’être reconstruite. à l’unanimité, Issoop Bahemia fut conduit au poste du premier muttawalli. Il a consacré 59 ans de sa vie pour bien gérer la mosquée. Le dernier muttawalli, dans la lignée des commerçants date de 1926. Hajee Ahmad Hossen Mamoojee, aussi connu comme Hajee Peer, assuma la relève de Hajee Ahmad Hossen Issack. Il resta à ce poste jusqu’en juin 1966, c’est-à-dire pendant 40 ans avant de se retirer en raison de son âge et de la maladie. Par la suite, le nom de Hajee Ibrahim Sairally fut suggéré au Waqf Board comme muttawalli pour un mandat de 3 ans. Mais, il quitta la présidence avant la fin de son mandat. Le 26 octobre 1969, a eu lieu la première élection pour choisir une nouvelle direction. Un groupe des jeunes, mené par Rashid Sk-Ally, remporta cette première élection.

Comme la mosquée avait besoin d’être rénovée, la nouvelle équipe dirigeante, prit les choses en main pour la reconstruire. Le 26 février 1971, Hajee Ibrahim Moolna procéda à la pose de la première pierre. Les travaux ont pris fin en 1975. En 1982, les dirigeants ont fait construire un hall annexé à la mosquée et une maison pour l’imam, suite à un don de la Rabita Aalam-e-Islami de l’Arabie Saoudite et des collectes des frères de l’Afrique du Sud et des mussalis de l’endroit.

En 2008, Reza Khan Hansye et sa nouvelle équipe accédèrent à la direction de la mosquée. Une année après, un minaret et un dôme en dur recouverte de cuivre ont été placés sur la masjid. En 2013, on a refait la toiture du Hall de la mosquée.

Travail social

La direction gère un Bait-Ul-Maal, qui collecte la zakaat pour être distribué aux démunis. Une soixantaine des personnes bénéficient des vivres, juste avant le Ramadan. En outre, en décembre la direction procède à un échange des manuels scolaires pour les enfants des cycles primaire et secondaire.

Causerie du Jummah

Chaque Jummah, la direction invite un imam pour faire une causerie. Le vendredi 03 novembre, c’est Abdool Ghafoor Joholee , le président de Dar-Ul-Hikmah de Phoenix, qui a eu la tâche de parler aux mussallis. Il a axé sa causerie sur la consommation des produits Halal et Haram.

Le fonctionnement de la madrassah

Cette école coranique offre des cours de langue arabe, Fiqh, Hifz, Tafseer et Hadeeth. Elle est placée sous la direction de la sœur Z .Goolamally , en collaboration avec l’imam Jaabir Mamoojee et Nawaz Gazelle, diplômé de Madina. La direction profite des vacances scolaires pour organiser des sorties pour les enfants et leurs parents. Soulignons aussi la contribution des sœurs Sk-Ally, Goolamy et Sookye, pour la propagation de l’éducation islamique parmi les dames.

Lancement d’un site web

Durant le Ramadan 2017, des jeunes de la Jummah Mosque de Mahebourg, Assadullah Durbarry, Rehaz Hossenbux et Moudjahid Luchmun, entre autres, ont lancé un site web. «Avec la transmission en direct de nos principales activités, comme Khutbas du Jummah, Taraweeh, Qiraat et causeries, nous vivons dans l’univers de l’Internet et des communications. Si on en prend en compte les utilisateurs de l’Internet pour l’Afrique, Maurice est estimé à hauteur de 62,7%. C’est pour mieux transmettre nos messages au public que nous avons créé le site web: wwwjummahmosquembg.com et un service whatsApp/SMS et sur YouTube », nous a dit Assadullah.

Projets

Rénovation de la bibliothèque pour en faire une digitale avec un Jukebox islamique pour permettre au public de faire des recherches sur des Hadeeth authentiques. La bibliothèque servira aussi comme une salle de cours. En outre, la direction envisage de lancer une école coranique pour le Hifz sous la direction de Hafiz Awale du Bénin, la climatisation de la mosquée, l’installation des panneaux solaires pour générer de l’électricité et enfin l’installation des caméras pour assurer la sécurité de la mosquée.

Autres activités

Pendant les vacances scolaires après Fajr : cours de Hifz et Tafseer. Chaque mercredi après Maghrib : leçons de langue arabe et pendant le ramadan après la swalaat Taraweeh pour dames. En 1944, les membres ont formé la société «Sunnee Vohra Jamaat ». Le 7 octobre 1997, une nouvelle société a été créée, la « Jamaat-E-Mussullee Mahebourg Jummah Mosque Muslim Congregation » Soulignons que deux religieux dirigent les prières. Ils sont : Sheik Irfan Buhorah et Jaabir Mamoojee

Shaad Nunkoo, 14 ans, Hafeez-Ul-Qur’aan

Shaad Nunkoo a déjà mémorisé 28 sipara. Il est muezzin à temps partiel à la mosquée. Il a commencé depuis qu’il avait 9 ans. Il est encouragé par bhai Monaff Sk-Ally et Reza Hansye. Il fréquente le Doha Secondary School. Il a commencé ses études de Hifz sous la supervision de son enseignant Ridwaan Soondarkhan. «à l’école aussi j’étudie le Hifz , avec le soutien du recteur Osman Jaunbocus, et après mes heures d’école c’est bhai Bilall Nunkoo qui m’aide pour la leçon d’arabe avec bhai Jaabir Mamoojee. J’aimerais pouvoir compléter les 30 sipara du Coran cette année et accomplir le Hajj avec mes parents. Et si j’ai la possibilité je voudrais poursuivre mes études à Madina. J’aimerais faire un appel aux parents d’emmener leurs enfants à la mosquée pour avoir la formation de la religion (deen) » dit-il.

Comité de direction pour 2017 Président : Reza Khan Hansye

Vive président : Sheik Mohammad Irfanally Buhora

Secrétaire : Mumtaz Ali Durbarry

Ass. Secrétaire : Ahmad Salim Peeroo

Trésorier : Abdool Monaf Sk-Ally

Ass. Trésorier : Sheik Mohamed Aktar Buhora

Membres: Oomar Hassam Mamoojee, Sheik Sayeed Mamoojee, Goolam Mohammad Sk-Ally

