Journée mondiale de la Mer 2017 : Série d’activités au programme

Le coup d’envoi d’une série d’activités dans le cadre de la Journée mondiale de la Mer 2017 sera donné ce samedi 14 octobre 2017 au Terminal Passagers Aurelie Perrine au Quay D à Port Louis. Le ministre de l’Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles, Premdut Koonjoo, sera présent.

Cette journée a pour objectif d’appeler l’attention sur l’importance des transports maritimes ainsi que d’autres activités maritimes, et de mettre l’accent sur des aspects particuliers des travaux de l’Organisation Maritime International (OMI). Parmi les activités : une exposition de photos et de modèles de bateaux par la Shipping Division du ministère de l’Économie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles, la Mauritius Shipping Corporation Limited, la Mauritius Ports Authority, le Chantier Naval de l’Océan Indien, et l’IBL Ship Owning and Management. Des visites guidées à bord de plusieurs navires sont aussi au programme dont : Mauritius Trochetia, Sir Edouard, La Curieuse, et CGS Valiant.

