Journée Mondiale du Cœur : un deuxième centre cardiaque opérationnel à Candos

Plusieurs activités ont été lancés par le ministère de la Santée et de la Qualité de vie pour marquer la Journée Mondiale du Cœur le 29 septembre. Cette année, le thème choisi par la Fédération mondiale du cœur était « Partager le pouvoir » En outre, le ministre de la santé, le Dr Anwar Husnoo, a effectué une visite au nouveau centre cardiaque de l’hôpital Victoria à Candos. Plus d’une dizaine d’interventions chirurgicales cardiaques ont été réalisées dans cette nouvelle aile qui est opérationnelle depuis deux semaines.

« L’ouverture de ce deuxième centre cardiaque nous aide beaucoup en ce moment. Elle permet d’effectuer des interventions chirurgicales sur des patients en attente. En ce moment, le minimum de temps d’attente pour une intervention cardiaque est de 4 mois. Nous espérons le ramener à un mois d’ici décembre », a fait ressortir le ministre Husnoo. Il a aussi expliqué que le centre est doté de tous les équipements dernier cri et d’un personnel médical hautement qualifié. Selon le ministre Husnoo, la liste a considérablement diminué depuis l’ouverture de ce deuxième centre cardiaque.

« Nous avons réalisé 14 interventions chirurgicales pendant ces deux semaines écoulées. Ce qui fait que la liste des patients en attente pour une intervention chirurgicale est passé de 105 au 29 septembre à 78 en ce moment », a indiqué le Dr Anwar Husnoo.

Par ailleurs, le Chairman du Trust Fund for Specialized Medical Care (TFSMC), Shafik Cassim Jeehan, a expliqué que le Trust a tout récemment pris la décision de faire venir des « Pediatric Cardiac Surgeons » a Maurice car la liste des patients en attente pour des interventions chirurgicales comporte aussi environ une trentaine d’enfants.

« Nous avons déjà établi une communication avec le Dr Polimenakos. Ce dernier qui est un chirurgien de renom aux Etats-Unis viendra à Maurice en novembre pour réaliser des interventions chirurgicales cardiaques sur des cas compliqués », a déclaré Me Cassim. Il devait aussi dire qu’une équipe de chirurgiens cardiaques pédiatriques de la fondation charitable Healing Little Hearts du Royaume Uni est attendue à Maurice pour mener des interventions sur des enfants et des adultes en décembre prochain.

Il est bon de souligner que les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,5 millions le nombre de décès résultant des maladies cardio-vasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale.

A Maurice, il y a environ 4 500 à 5 000 personnes qui sont hospitalisées chaque année, en raison d’un infarctus. Ces chiffres préoccupent le ministère de la Santé, compte tenu de la tendance à la hausse de ces dernières années. D’où la nécessité d’avoir une bonne alimentation et de pratiquer des activités physiques régulières.

Commentaires