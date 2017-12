Jameel Kurreemun, importateur : «Les Mauriciens sont de plus en plus conscients de leur santé»

Dès son adolescence, Jameel Kurreemun, habitant Mont-Ida, caressait le rêve d’avoir sa propre entreprise. Après études secondaires, il rejoint l’Université de Maurice en 2011 pour des cours en « Finance and Management » avant de faire ses premiers pas dans le monde du business à l’âge de 24 ans seulement.

Jameel importe des produits de la marque Alkaline par le biais de l’Internet. Ses ventes augmentent jour après jour. Les gens utilisent ses produits et constatent les avantages de l’eau alcaline pour la santé. Comme les Mauriciens souffrent de plusieurs maladies, Jameel en a fait son fonds de commerce. « Nos compatriotes souffrent d’un taux croissant de maladies cardiaques, de diabète, d’excès de cholestérol et surtout de cancer. La plupart de ces maladies proviennent de l’acidité, le résultat de mauvaises habitudes alimentaires, le manque d’exercice, le stress, entre autres. Toutefois, les Mauriciens sont de plus en plus conscients de leur santé, » indique-t-il.

Par conséquent, Jameel a songé à l’importation des produits de santé pour les vendre aux Mauriciens. Selon ses recherches, il a constaté que l’acidité a des effets néfastes sur le système cardiovasculaire, provoque l’obésité et le diabète, l’insuffisance immunitaire, le vieillissement prématuré, les douleurs articulaires et musculaires et l’ostéoporose à court terme.

Avantages et inconvénients

Pour Jameel Kurreemun, il faut avant tout trouver un produit qu’on pourra facilement écouler par la suite. C’est un des facteurs les plus importants dans la création d’une entreprise prospère. « Si vous ne connaissez pas bien ce que vous vendez, vous n’allez pas pouvoir commercialiser vos produits, » conseille-t-il.

Ce jeune importateur avance qu’il n’y a pas d’obstacles pour les ventes des produits sur le marché mauricien. D’autant que le pays a une bonne réputation dans le domaine du shopping. Il est d’avis qu’un des inconvénients est principalement sur le maintien de l’entreprise. « C’est là que les entrepreneurs doivent concevoir des stratégies pour faire face aux situations, » confie-t-il.

Jameel ajoute qu’au début, l’entreprise demande d’investir de notre temps, notre argent et nos efforts, probablement tout en récoltant très peu de profits pendant un certain temps. « Cela peut prendre des mois, voire des années, avant que l’entreprise ne commence à faire des profits et ne vous soutienne financièrement. Le plus important : ne jamais abandonner et avoir confiance en ce que vous faites, » dit-il. À son avis, les moments difficiles et les difficultés auxquels nous faisons face nous doivent nous rendre plus déterminés à atteindre nos objectifs et à gagner contre toute attente.

« Ne lancez pas une entreprise simplement parce qu’elle possède des marges de profit et des rendements hypothétiques importants. Faites ce que vous aimez. Les entreprises construites autour de vos forces et de vos talents auront plus de chances de réussir. Il n’est pas seulement important de créer une entreprise rentable, il est également important que vous soyez heureux, la gérer et la développer jour après jour. Si votre coeur n’y est pas, vous ne réussirez pas, » conclut-il.

Les bienfaits de l’eau alcaline À long terme, l’acidose peut entraîner le cancer, l’insuffisance hépatique, l’insuffisance cardiaque. L’acidité de votre corps est mesurée en déterminant son pH. Un pH plus bas signifie que votre corps est plus acide, tandis qu’un pH plus élevé signifie que votre corps est plus neutre ou alcalin. Le pH corporel idéal devrait être d’environ 7,4. « Par conséquent, l’eau alcaline aidera votre corps à neutraliser l’acidité, à prévenir l’acidose et à atteindre un équilibre du pH, » explique le directeur de JK Alkaline Water Co Ltd. Il fait ressortir que l’eau alcaline a de nombreux avantages pour la santé dont elle restaure et maintient le pH du corps, agit comme détoxifiant, aide à la digestion, parmi d’autres. Prix des produits Le pichet est vendu avec filtre à Rs 1500. Le filtre qui coûte Rs 200 séparément, peut traiter jusqu’à 300 litres d’eau. La compagnie offre la livraison gratuite à domicile à travers Maurice. Jameel Kurreemun peut être contacté sur le 57717141 ou 57188315 ou sur son page Facebook.

