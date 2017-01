Iqbal Mohoboob: second mandat comme président de village

Iqbal Mohoboob est sur un nu­age car il reste président du con­seil de village de Notre Dame. Il a été réélu par 5 voix contre quatre. En 2016 déjà, il avait été choisi par ses pairs pour diriger le conseil de village. Iqbal Mo­hoboob est un travailleur infati­gable sur le terrain. Grâce à ses démar-ches auprès du ministre Nando Bodha et de la PPS Rou­bina Jadoo-Jaunbaccus, un nou­veau pont a été construit. Iqbal Mohoboob est un président de proximité et n’hésite pas à mettre la main à la pâte. Il a aussi à son actif l’éclairage du terrain de volleyball et de football de même que l’asphaltage des routes. Pour 2017, Iqbal Mohoboob compte faire connaître davantage son village. Pour le moment, il ne veut pas dévoiler ses batteries et attend le début de l’année pour rencontrer la presse. Il remercie les conseillers du village qui lui ont fait confiance.

Commentaires