Inkerman Youth Club : distribution de vivres et de fournitures scolaires

Les membres d’Inkerman Youth Club ont procédé à une distribution de vivres à une cinquantaine familles ainsi que des fournitures scolaires aux enfants venant de milieux modestes à Vallée Pitot, le dimanche 24 décembre au Centre Polyvalent. Ce projet a été parrainé par les députés de l’endroit, dont Reza Uteem et Osman Mohamed.

Lors de son discours, le président de l’association, Nadeem Coowar, a souligné l’importance d’aider les démunis de la société. Il ne veut pas que sous la pression de la pauvreté, les fléaux existants se propagent davantage dans la localité. « Pour éviter que les gens succombent aux fléaux, il est important qu’on les soulage autant que l’on peut afin qu’ils ne cherchent pas d’autres moyens pour oublier leurs soucis, » précise Nadeem Coowar.

Swalley Ozeer, un membre du comité exécutif de l’association, affirme que la demande pour une aide sociale ne cesse de croître annuellement. Il reçoit toutes sortes de cas au quotidien. « Beaucoup de personnes voient seulement l’apparence extérieure de la pauvreté, mais il faut voir pour croire la réalité des choses. La drogue, l’alcoolisme, voire la prostitution, sont des conséquences de la pauvreté dans notre société, » dit-il. Swaley Oozeer laisse entendre que si rien n’est fait pour sortir les gens de la misère, on risque de vivre dans une société malsaine. A son avis, beaucoup de familles sont dans le besoin à cause de la montée du chômage. « Auparavant, certains pères de famille travaillaient comme marchands ambulants et gagnaient assez pour nourrir leurs familles, mais maintenant, même s’ils veulent travailler, il est difficile, » avance-t-il.

L’association tient à remercier ses sponsors dont la MYF, la boulangerie Copain, la famille Meerun, Winmart entre autres. Swaley Oozeer a laissé entendre que le club pourrait aider plus de familles et d’enfants s’il recevait plus de soutien financier. Ceux qui sont intéressés à prêter main forte aux dirigeants d’Inkerman Youth Club peuvent le contacter sur 57940723. La prochaine activité du club est prévue le 28 janvier 2018 à l’orphelinat musulman de La rue Labourdonnais à Port-Louis

Commentaires