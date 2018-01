Initiative de Javed Parthay : leçons particulières gratuites à domicile

Le travailleur social, Javed Parthay, innove dans son plan d’aide aux enfants défavorisés. Il est à la recherche de parrainage pour pouvoir réaliser son projet de leçons particulières gratuites à domicile. L’ambiance était à la fête en décembre pour la distribution de fournitures scolaires à une centaine d’enfants des régions de Plaine-Verte et Vallée-Pitot.

Javed Parthay, travailleur social de l’ombre qui habite la région, a bénéficié de l’aide de plusieurs entreprises pour mener à bien la distribution de fournitures scolaires aux enfants de Plaine-Verte et de Vallée-Pitot. C’est après le ramadan que Javed a pris contact avec les sponsors pour leur expliquer son projet. Il leur a fait comprendre que des enfants de Plaine-Verte et de Vallée-Pitot dont les parents ne bénéficient d’aucune aide sociale méritent un accompagnement pour les encourager à s’interesser à leurs études.

Ainsi, il a pu leur offrir toutes les fournitures scolaires. Il compte bientôt se lancer dans un projet éducatif pour leur venir en aide. Si les sponsors répondent encore une fois à son appel, des leçons particulières gratuites seront proposé au domicile des enfants une fois par semaine. Les enseignants iront chez les enfants pour une demi-heure pour corriger leurs devoirs et les aider à résoudre les problèmes difficiles en mathématiques. Chaque enseignant accompagnera une dizaine d’enfants chaque jour et en une semaine 100 enfants seront concernés. En attendant que les sponsors se fassent connaître pour la construction d’un grand centre sur un terrain de l’État, les enfants bénéficieront d’un accompagnement éducatif à domicile. Ils seront regroupés selon leur âge et seront pris en charge par une équipe d’enseignants volontaires.

«Pas capave ki tout zenfant Plaine-Verte et Vallée-Pitot vinne marchand ambulant»

L’objectif de ce projet, nous explique Javed Parthay, est de sensibiliser les parents à l’importance de l’éducation. «Pas capave ki boucou zenfant Plaine-Verte et Vallée-Pitot vinne marchand ambulant », dit-il. Des enseignants volontaires de la région seront contactés pour participer à ce projet. Lors du rassemblement en décembre Javed Parthay a mis l’accent sur l’importance de l’éducation et les valeurs des parents. Il a fait comprendre aux enfants comment se comporter en société et l’importance du respect des voisins. Chaque enfant a obtenu des fournitures scolaires d’une valeur de Rs 800.

Soulignons que Javed Parthay était derrière le projet de distribution de pains gratuits chaque jour durant le ramadan. Avec son équipe il escaladait la colline de Vallée-Pitot après le namaz Maghrib pour distribuer pains et «naans» aux habitants. Il lance un appel aux sponsors de la région pour se joindre à lui pour changer la face de cette région. « Vallée-Pitot est une région où il fait bon de vivre et la génération future sera notre espoir », a conclu Javed Parthay.

Les élèves reprennent le chemin de l’école 25 110 nouveaux élèves seront admis lundi, soit 11 610 enfants en Grade 1 et 13 500 élèves en Grade 7. La rentrée 2018 est marquée par la réalisation du projet Nine Year Continuous Basic Education. Calendrier scolaire 2018 1er trimestre Adm. Grades 1 et 7 : lundi 8 janvier Mardi 9 janvier – vendredi 30 mars 2e trimestre Lundi 16 avril – vendredi 13 juillet 3e trimestre Primaire : Lundi 13 août – vendredi 1er novembre Secondaire : Lundi 6 août – vendredi 26 octobre

