ICCI : Signature d’un protocole d’accord avec le Soudan

L’Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) et la Sudan Union of Chambers of Commerce vont prochainement signer un protocole d’accord en vue de renforcer les échanges commerciaux entre Maurice et le Soudan.

Abdool Satar Toorabally, membre exécutif de l’ICCI, est en visite au Soudan où il a rencontré le directeur de la chambre de commerce soudanaise, Abdel Aziz Mabutalib. Des sessions de travail ont eu lieu et les discussions se sont portées sur le potentiel commercial et économique de nos deux pays. Abdool Satar Toorabally a également rencontré le responsable de la COMESA Coordinating Unit au sein du ministère du Commerce, Mohamed Ali AbdAlla. Il convient de souligner que c’est la deuxième visite d’un membre de l’ICCI au Soudan.

Goolam Mohamud nous a indiqué que les négociations sont en bonne voie. « Le Soudan a un potentiel certain dans plusieurs domaines et nous invitons les hommes d’affaires mauriciens à venir nous rencontrer », conclut-il.

Par ailleurs, l’ICCI a organisé une collecte de sang sur l’aire de stationnement à Bagatelle, hier samedi 3 février de 9h30 à 17h. Plus de 75 pintes de sang ont été recueillies à la fin de la journée. Pour Goolam Mohamud, président de l’ICCI, le but de cette initiative est de venir en aide aux personnes souffrantes. « Nous sommes satisfaits du bon déroulement de cette activité », a-t-il dit.

Commentaires