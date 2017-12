Hôpital Dr Jeetoo : Mohammad Zahedee Ajeda remporte le titre de “ Best Nurse of the Year ”

Mohammad Zahedee Ajeda, «Charge Nurse» à l’hôpital Dr A. G. Jeetoo, est sur un nuage après avoir décroché le titre de meilleur «Charge Nurse « de l’année 2017. Malgré le fait qu’il a remporté ce prix, il garde la tête sur ses épaules et attribue ce succès à un travail d’équipe. « Sans mes collègues, je ne crois pas que j’aurais remporté ce prix », dit-il.

Mohammad Zahedee Ajeda aime la discrétion et n’a pas la grosse tête. Son engagement comme infirmier remonte à 1992 après ses études secondaires au collège Islamic de Port-Louis. « Ce qui m’a attiré dans ce métier,c’est l’humanisme dont fait montre le personnel soignant. Ce métier demande un engagement personnel et professionnel», indique-t-il. D’ailleurs, il nous avoue que souvent il a remplacé des collègues absents, même après une nuit de travail. Il raconte que lors des cyclones, il passe des jours à l’hôpital et remonte le moral des malades. « Vous savez à l’hôpital, le travail d’un infirmier est de veiller au bien-être des patients. C’est un métier à haute responsabilité qui exige rigueur ,vigilance et technicité », souligne-t-il.

Durant ses 21 années de service comme infirmier, Mohammad Zahedee Ajeda à été un exemple de compassion et de dévouement et il s’est toujours montré consciencieux et attentif.

Il définit le rôle d’un infirmier comme un professionnel des soins qui a des hautes responsabilités. Selon lui, un infirmier est chargé d’appliquer les prescriptions du médecin, la distribution de médicaments, faire des injections, la pose de perfusions, faire une prise de sang et des pansements. Sa présence au chevet du patient lui permet de surveiller l’état de santé mais aussi de remonter le moral de ce dernier.

Homme de principe

Mohammad Zahedee Ajeda est natif de Plaine-Verte. Il a fait ses études primaires à l’école Eastern Suburb et ses études sécondaires jusqu’au la HSC au college Islamic de Port Louis. Son père, Waheed, et sa mère, Mehroon Nessah, ont fait d’énormes sacrifices pour donner à leurs enfants une bonne éducation. Il rend hommage à sa mère qui a travaillé très dur pour le grandir et pour qu’il ait une bonne éducation. En 1992, il postule comme infirmier pour avoir une source de revenus et aider sa mère. Après trois ans d’études à la School of Nursing, il est posté à l’hôpital Dr Jeetoo comme «Nursing Officer». Durant ses vingt et un ans de carrière, il a vécu de bons et des moments tristes surtout quand il s’agit annoncer le décès d’un patient à ses parents. Ce qui le rend heureux c’est quand un patient le remercie et lui envoie une carte en guise de remerciement. Durant notre entretien, il n’a cessé de faire les éloges de son «Ward manager», Mahadeo Gondeea. « C’est un homme de principe, un ward manager dévoué qui sait motiver ses hommes et les encourage à donner le meilleur d’eux-mêmes », dit-il

Mohammad Zahedee Ajeda avoue aussi que le métier d’infirmier est aussi exigeant. Surtout au Casualty Ward quand il s’agit d’avoir affaire avec le public. «Il faut tout le temps garder son calme et parler avec douceur avec les membres du public», laisse-t-il enetendre.

Pour notre interlocuteur, le trophée remporté est une motivation supplémentaire pour les jeunes qui ont choisi ce métier pour faire carrière. Il se dit prêt à donner tout son temps au service des patients. «Mo considère banne patient comme banne membres de ma famille», souligne-t-il. Il dédie son succès à tous ses collègues de la salle 2.4 et aux infirmiers et infirmières de l’hôpital Jeetoo. Il remercie le Créateur, le RHD de l’hôpital Jeetoo, le Dr Ismet Nawoor, le Ward Manager, Mahadeo Gondeea et tous les attendants de l’hôpital Jeetoo.

Un professionnel au service des malades Natif de la capitale, Mohammad Zahedee est né à la rue Paul Toureau. Fils de Waheed et de Mehroon Nessah, il detient un certificat en General nursing et un diplôme en nursing. Après le college, il a cummulé des petits boulots et en 1992, il s’est joint à la School of Nursing. En 1995, il est affecté à l’hôpital Jeetoo comme General Nurse. Il gravit les échelons et il est propulsé comme charge nurse. En 2016, il avait été affecté à l’hôpital psychiatrique de Beau-Bassin pour une année avant de retourner à l’hôpital Jeetoo. Marié à Pratima, il est père de 2 fils et d’une fille : Zahyd, Zaheer et Zayna. Il rend hommage à ses parents et surtout son épouse qui le soutient quand il est de service la nuit. Son voeu le plus cher est de remporter le Best Charge Nurse Award pour tous les hôpitaux de l’île.

