Hommage à Mohamad Vayid : un site Web qui constitue un riche héritage à la nation mauricienne

Le lancement du site Web sur Mohamad Vayid a eu lieu le jeudi 27 juillet à la Glamis Business School à Quatre-Bornes. Sa femme, ses enfants et ses amis ont voulu lui rendre un hommage spécial en créant ce site consacré à son travail et ses réalisations.

Autant dire que site Web représente un héritage riche à partager à la nation mauricienne et par extension, au monde entier. Au début, son épouse, la doctoresse Sajida Malleck Vayid avec le soutien des collaborateurs, avait l’intention de faire publier un livre sur Mohamad Vayid. Mais ses entretiens, écrits et discours puisés des archives, faisaient plus de 700 pages. Ainsi, il aurait fallu un temps considérable pour les étudier et les transcrire sous forme de livre. Par la suite, la famille a décidé de lancer un site Web afin que les Mauriciens et les citoyens d’autres pays puissent accéder facilement au site internet et profiter de ses écrits.

Mohammad Vayid avait la capacité de parler sur tous les sujets avec une facilité déconcertante.

Le lancement a été honoré par la présence de Cassam Uteem, ancien Président de la République, le Dr. Arjoon Sudhoo, Yvan Martial, Sunil Banymandhub et Dan Maraye. Cassam Uteem a estimé qu’il est privilégié d’être associé au lancement d’un site internet consacré à Mohamad Vayid, ses écrits, ses articles de presse et ses discours, à différentes époques de sa vie qui traitent d’une large gamme de sujets. Selon lui, Mohamad Vayid est l’un des plus grands intellectuels de tous les temps que notre pays a produits. « Je dois dire que ce n’est pas facile de rendre justice aux œuvres d’un tel érudit, un homme qui était l’incarnation des cultures orientale et occidentale, un enseignant respecté, un prêcheur convaincant, un orateur puissant et beaucoup plus », a-t-il déclaré. Selon Cassam Uteem, l’occasion est appropriée pour les gens de réfléchir sur certaines des qualités exceptionnelles qui ont fait de Mohamad Vayid un être humain aussi exceptionnel – cultivé, raffiné et distingué.

Le Dr. Arjoon Sudhoo, directeur général du Mauritius Research Council et président d’Air Mauritius, est l’un des admirateurs des principes et des philosophies de Mohamad Vayid. Dans son discours, il a fait ressortir que Mohammad Vayid avait la capacité de parler sur tous les sujets avec une facilité déconcertante. Selon lui, Mohammad Vayid était un leader charismatique qui avait démontré une maturité intellectuelle et une lucidité d’esprit lors des débats et dans ses discours. « Il allait droit au but, était rationnel, objectif et franc à la fois. Il était un homme capable de parler avec la plus haute autorité sans crainte et pouvait s’adapter à toutes les situations », se rappelle-t-il.

Le Dr. Arjoon Sudhoo affirme que Mohamad Vayid a été un guide pour lui dans sa carrière professionnelle. Ses conseils étaient inestimables. Il souligne que c’était Mohamad Vayid qui avait attiré en premier l’attention de Mauriciens sur les richesses de notre océan.

Un parcours hors du commun Mohamad Amode Vayid a eu une carrière professionnelle à la fois au sein du secteur privé et du secteur public. Il a été directeur-général de la BAT Co. Ltd. à Maurice, à Londres et en Afrique. Il a aussi assumé les postes de président et de directeur-général des compagnies BAT. Basé à Londres, il a agi en tant que coordinateur pour l’Afrique et Les Antilles. Cet intellectuel hors-pair a été fait Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK) et Compagnon de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (CMG). On se souviendra de lui comme une personne exceptionnelle, un érudit et surtout un vrai patriote. En tant qu’observateur et chroniqueur social et politique, il a publié une collection d’articles qui incitent à la réflexion. Dans le secteur public, Mohamad Vayid a été président de la Central Housing Authority (CHA), la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), la National Housing Development Company (NHDC), le Mauritius Research Council (MRC), le Mauritius Oceanography Institute(MOI), le National Economic and Social Council (NESC), l’Islamic Cultural Centre (ICC) et la English Speaking Union (ESU). Il était également un ancien président de la Chambre de commerce et de l’industrie de Maurice et de la Fédération des employeurs de Maurice. En outre, il a été président et directeur général de Strategic Management Consultants Ltd qu’il avait fondé en 1989 et un directeur des sociétés d’investissement dans le secteur des services financiers. En tant qu’observateur et chroniqueur social et politique, Mohamad Vayid a travaillé en étroite collaboration avec la presse. Il a écrit une série d’articles et a accordé plusieurs interviews. Il a également collaboré avec Touria Prayag, rédactrice en chef de Weekly, et Yvan Martial, historien et journaliste, sur un programme hebdomadaire de la radio sur Kool FM (MBC).

