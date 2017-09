Hausse des accidents mortels : plus de 100 morts depuis le début de l’année

L’hécatombe continue sur nos routes avec de nouvelles victimes qui allongent la liste chaque jour. La barre de 100 morts depuis le début de 2017 a été franchie. Aux casernes centrales on indique une hausse comparée à la même période en 2016. En effet, de janvier au 28 août 2016, la police avait recensé 87 victimes dans 82 accidents mortels.

45 utilisateurs de deux-roues

Selon les indications, parmi les 100 victimes de cette année, on dénombre une majorité d’utilisateurs de deux-roues. Selon le Traffic Branch, ils sont 31 motocyclistes, 5 passagers et 9 cyclistes parmi les victimes.

31 piétons

La police a enregistré 31 victimes chez les piétons depuis le début de janvier 2017. Tandis que chez les chauffeurs on déplore 8 morts et 14 occupants de véhicules accidentés. Du côté des aide – chauffeurs, la Traffic Branch dénombre 2 victimes.

La police explique que c’est durant les week-ends qu’on enregistre plus d’accidents fatals. Depuis le début de janvier 2017, la police a enregistré 22 accidents fatals les dimanches, tandis que le nombre d’accidents fatals les vendredi et samedi s’élèvent à 16.

22 personnes ont été contrôlées positives à l’alcoolémie entre le samedi 26 et dimanche 27 août. Malgré les contrôles sur nos routes, les automobilistes persistent à mettre leur vie et la vie des autres en danger. Selon la Traffic Branch, rien que pour le week-end du samedi 26 au dimanche 27 août, sur 35 tests d’alcoolémie, 22 personnes ont été contrôlées positives.

715 contraventions en 4 mois

Les contraventions pleuvent mais cela n’encourage pas les automobilistes à respecter le code de la route. Le gouvernement avait amendé la Road Traffic Act en décembre 2016 pour décourager les chauffeurs à prendre le volant sous l’influence de l’alcool. Les patrouilles policières sont plus fréquentes et passent régulièrement en action contre le non respect du port de la ceinture de sécurité pour les passagers occupant l’arrière de la voiture.

Plus de 500 contraventions

Du 14 au 27 août 2017, la police a mené une opération contre l’indiscipline sur l’autoroute. En deux semaines les motards de la police ont verbalisé 488 personnes pour non respect des voies. D’autre part 120 automobilistes ont été verbalisés pour utilisation de téléphones portables au volant.

Le chef inspecteur Mohit Ramah a annoncé qu’une campagne de sensibilisation débutera bientôt pour les automobilistes en ce qu’il s’agit du port de la ceinture de sécurité pour les chauffeurs et aussi pour les passagers à l’arrière.

Nombre de victimes sur nos routes de Janvier au 28 août Motocyclistes: 31

Passagers à moto: 5

Cyclistes : 9

Chauffeurs: 8

Passagers: 14

Aide-chauffeurs: 2

Piétons : 31

