Handicapé de naissance : Soyfuddin recevra une chaise motorisée

Mercredi dernier, la présidente du Muslim Ladies Council, Mariam Goodur a rendu visite à Soyfuddin Korimbaccus à Petit Verger. Une chaise motorisée sera offerte à Soyfuddin, un jeune homme de seize ans, handicapé de naissance.

Une requête pour une chaise motorisée a été faite à la Global Rainbow Foundation. Le Prof. Armoogum Parsuramen a sollicité le Muslim Ladies Council pour financer l’achat de cette chaise.

Pour rappel, lors de sa naissance, Soyfuddin et son frère jumeau ne pesaient que 1.3 kilos chacun. Les deux enfants ont été mis dans un incubateur pendant 40 jours. Quelques mois après leur sortie d’hôpital, leurs parents constatèrent que Soyfuddin est handicapé. Ils ont dû se sacrifier énormément pour le soigner. Une opération à la Réunion, des piqûres au Botox et des soins de physiothérapie leur ont coûté cher. Cette famille modeste a épuisé toutes ses économies. Le résultat fut une légère amélioration, pas plus. Soyfuddin continue à dépendre de ses parents pour bouger et pour d’autres besoins. Malgré son état physique, Soyfuddin observe les jeûnes du Ramadan. Son frère jumeau est en parfaite santé et il fait la HSC au collège Sir Abdool Raman Osman.

Leur maman est femme au foyer. Elle est obligée de rester à la maison pour son enfant. Le seul soutien de la famille, c’est le papa qui travaille comme ‘helper’ dans un camion de livraison de gaz. Selon le Saint Coran, Soûrah Ibrahim, Verset 31, mention est faite que l’aide peut se faire en public ou en secret, selon les circonstances. Le cas de Soyfuddin mérite l’attention du public. Le MLC se réjouit de pouvoir faire don de cette chaise motorisée à Soyfuddin comme cadeau d’Eid.

