HAJJ 2017 : Départ confirmé pour 700 futurs hajees

Les préparatifs en vue du hajj 2017 avancent à grands pas. Selon le professeur Anwar Hussein Subratty, le chairman de l’ICC ,depuis le début du mois de janvier, 1300 lettres ont été expédiées aux hajees qui se sont enregistrés et qui sont éligibles pour accomplir le hajj. Seul ceux qui n’ont jamais accompli le hajj pourront confirmer s’ils sont toujours intéressés à accomplir le hajj cette année. Ils ont jusqu’au vendredi 3 mars 2017 pour signer le formulaire de confirmation à l’ICC à Port-Louis.

Le professeur Subratty fait ressortir que la date du 3 mars sera étendue pour ceux qui attendent une réponse de leurs employeurs pour leur congé. À ce jour, souligne le chairman de l’ICC, 13,000 personnes sont sur la liste d’attente et chaque jour des dizaines de personnes viennent enregistrer leurs noms pour avoir la chance d’accomplir le hajj dans les années à venir. Le board de l’ICC travaille sur une liste de 1300 à 1500 futurs hajees en attendant la confirmation de l’Arabie Saoudite en ce qui concerne le nombre de visas qui sera alloué cette année. Le chairman de l’ICC confirme que le board a déjà lancé l’appel d’offres pour le transport des hajees et les critères sont bien définis : nombre de places pour l’aller/retour et la compagnie d’aviation doit “ abide by all requirements of Saudi and Mauritian civil aviation authorities as regards necessary clearances ,traffic and landing rights, slots allocations, payment of royaltt, formalities with the Presidency of Civil Aviation of Jeddah and other related matters and to provide alternative or remedial measures, in any event of “force majeure”, to look after the pilgrims while abroad and to secure their safe return to Mauritius”.

Les dates du départ du premier contingent des hajees sont prévues entre le 17 et 21 août 2017 et le retour entre le 15 et 21 septembre 2017.

Le professeur Subratty indique que d’ici 2 à 3 semaines le board de l’ICC fera sortir une “Expression of Interest” pour les opérateurs. Ils devront pouvoir répondre à tous les critères définis et donner des garanties qu’ils vont pouvoir assumer leurs responsabilités comme exigées dans le contrat entre l’opérateur et le hajee. Le professeur Subratty ajoute que l’ICC envisage, avec l’appui des opérateurs, de considérer la demande pour offrir aux futurs hajees la possibilité de choisir leurs hôtels en 2 catégories comme préconisé dans le rapport du hajj 2016 soumis au vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun. Le professeur Subratty confirme que cette année en ce qui concerne le nombre de hajees par groupe, il y aura flexibilité. Une chose est sûre : le nombre de hajees par chambre sera limité et ne sera pas comme par les années précédentes. Le board travaille en concertation avec les autorités saoudiennes pour améliorer la logistique entourant le hajj.

Le professeur Subratty a ajouté qu’après la confirmation des hajees, les sessions de formation débuteront à l’ICC. Elles seront assurées par des formateurs d’expérience.

D’autre part, le chairman du board tient à démentir les informations dans la presse concernant le manque de soutien de l’ICC au hajee mauricien tombé malade et rapatrié la semaine dernière. Il rassure les pèlerins que dès que le hajee est tombé malade à Mina, les médecins mauriciens de même que le groupe leader et les membres de l’ICC ont tout fait pour le transporter à l’hôpital et lui ont accordé tout le soutien voulu. Le vice- Premier ministre, Showkutally Soodhun, et les membres du board du ICC ont participé à son rapatriement. Le VPM est intervenu personnellement auprès de la compagnie Emirates Airline pour accorder toutes les facilités à la famille. Le professeur Subratty fait ressortir que l’ICC n’a pas failli dans sa tâche.

