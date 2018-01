La Grant Thornton Business School s’installe dans de nouveaux locaux

Des locaux plus spacieux pour accueillir plus d’étudiants et leur offrir un cadre plus propice pour les études. C’est ce qui a motivé la Grant Thornton Business School à s’installer dans de nouveaux locaux à Port-Louis. L’établissement, qui occupe deux étages du City Centre Building, propose ainsi un espace plus adéquat à ses étudiants avec de nouvelles facilités.

Créée en 2000, la Grant Thornton Business School est l’un des centres de formation les plus prisés de Maurice par les étudiants en comptabilité et finances. Ayant pignon sur rue à Ebène depuis six ans, l’établissement a emménagé, en décembre dernier, dans de nouveaux locaux à Port-Louis, plus précisément dans le City Centre Building, sis à l’angle des rues Corderie et Leoville L’Homme.

« Désormais, nous disposerons de plus d’espace, ce qui nous permet d’offrir de nouvelles facilités aux étudiants, en plus d’en accueillir un plus grand nombre. Les nouvelles facilités ajouteront non seulement au confort des étudiants, mais favorisera un environnement plus propice à l’apprentissage », souligne Sattar Hajee Abdoula, directeur de Grant Thornton Business School. L’établissement, qui occupe désormais les 3e et 4e étages du City Centre Building, dispose maintenant de sept salles de classe et d’une grande salle de réfection pour les étudiants où ils pourront non seulement déjeuner, mais aussi s’adonner à diverses activités de loisir.

Le 4e étage regroupe les bureaux administratifs de la Grant Thornton Business School, ainsi qu’une salle d’examen qui peut accueillir jusqu’à 10 candidats à la fois.

Ces nouveaux locaux ont déjà été aménagés en prévision de la prochaine rentrée prévue pour le 3 février 2018. La Grant Thornton Business School accueille actuellement quelque 200 étudiants, dont la majorité est inscrite pour des cours menant à l’ACA. L’institution dispose d’une équipe de 10 enseignants, tous des professionnels de la finance et de la comptabilité. En sus des cours menant à l’ACA, la Grant Thornton Business School propose aussi des formations sur mesure pour des entreprises sur divers sujets, notamment la taxation, les normes comptables et la finance pour les professionnels venant d’univers non-financiers.

