Les futurs hajees vaccinés contre la méningite

Toute une équipe de médecins et d’infirmiers étaient à pied d’oeuvre hier matin à l’hôpital Jeetoo. Ils étaient pris dans l’exercice de vaccination des futurs hajees contre la méningite.

En effet, une vingtaine de médecins et d’infirmiers étaient présents très tôt à l’hôpital où quelque 500 hajees de la région de Port-Louis s’y étaient rendus pour se faire vacciner. Le directeur de l’hôpital, le Dr Nawoor était aussi présent pour coordonner les opérations et veiller à ce que tout se déroule comme prévu.

Le surintendant par intérim de l’hôpital, le Dr Taariq Hussein Nuckchedy était lui aussi au four et au moulin pour s’assurer que tous les hajees soient vaccinés et que ceux qui sont sous traitement obtiennent leurs médicaments. Pour sa part, le responsable des opérations, le Dr Fazil Khodabaccus à mis l’accent sur l’importance de se faire vacciner contre la méningite. L’absence de ce vaccin pourrait être fatale en cas de problème. Le Dr Khodabaccus a fait ressortir que les autorités saoudiennes exigent un certificat médical pour l’obtention du visa. Il a indiqué que le hajj est le rassemblement le plus important dans le monde et le risque de contamination est réel. Lors d’une rencontre avec les hajees à l’ICC dimanche dernier, il avait prodigué des conseils concernant la chaleur qui sera intense en Arabie Saoudite.

Raffick Samtally du groupe MYF a remercié le ministre de la santé pour cette initiative, d’autant que le vaccin coûte assez cher. Il a aussi remercié le professeur Hussein Subratty, chairman de l’ICC qui fait un travail remarquable.

Feiz Bengah du Murtazaa Islamic Welfare Group a déclaré que l’exercice de vaccination s’est très bien passé grâce à la collaboration des organisateurs, des hajees et les membres du board de l’ICC. Feiz Bengah a remercié le gouvernement pour toutes les facilités accordées. Il a réitéré sa confiance en le chairman de l’ICC et a promis d’aider les organisateurs pour que le hajj soit mémorable.

Commentaires