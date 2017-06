La ‘Foire Eïd’ : une tradition bien ancrée

Comme chaque année depuis maintenant 24 ans, la Foire Eïd de Mahébourg a permis à bon nombre de personnes du sud de l’île de préparer la fête en venant faire leurs dernières emplettes, dimanche dernier, dans le batîment du collège Hamilton, rue Cent Gaulettes.

Pour Amine Peer, membre de la Société Islamique de Maurice (SIM) depuis les années 80, qui vient chaque année vendre des livres islamiques et autres produits, en compagnie de son fidèle ami, Omar Mamoojee, c’est un rendez-vous incontournable. « C’est l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes issues de différents endroits avec des marchands qui offrent un service exceptionnel : tous les produits nécessaires pour faire un bon Eïd. C’est une ambiance unique et un vrai rendez-vous fraternel pour la communauté» nous dit-il.

Selon lui, beaucoup n’ont pas accès aux Quran et livres islamiques et doivent aller à Port Louis pour s’en procurer, mais ils savent que chaque année, ils pourront s’en procurer à cette ‘Foire d’Eïd’. Selon Omar Mamoojee, ce type de foire d’Eïd, qui a fêté sa 24e édition à Mahébourg, n’existait pas à Maurice. « Je crois que la première foire à Maurice a été lancée par SIM au centre Idrice Goomany à Plaine Verte vers 1985, mais aujourd’hui on voit que les gens y portent un grand intérêt et ça a pris de l’ampleur à travers tout le pays. SIM a ainsi contribué à vulgariser cette idée-là. Il faut ajouter que SIM a été la première à importer des livres islamiques à grande échelle dans les années 70 pour transmettre le message de l’Islam à Maurice. » Une tradition qui s’est perpétuée à travers le temps. La ‘Foire Eïd’ qui se tient chaque année à Mahébourg est une initiative privée et non l’un des évènements organisés par la Société Jeunesse et Fraternité Musulmane de Mahébourg (SJFM), comme indiqué par erreur durant la semaine.

Commentaires