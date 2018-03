Hafiz Nadhiir Abdool Raman du Learning Centre à Vallée Pitot veut regrouper les jeunes avec l’aide des hafiz pour les former et par extension les sauver des fléaux sociaux. Son groupe organise plusieurs activités et collabore avec les mosquées de la localité.

Nadhiir Abdool Raman, Mohammad Jaabir, Huzaifa Buxsoo, Ashadoullah et Kamil Hisaund se sont réunis à cet effet. Toutefois, en raison des travaux de rénovation du Learning Centre en ce moment, Nadhiir dispense des cours de Hifz à la masjid Zayd Ibn Thaabit et Imam Mohammad Jaabir en fait autant à Al-Meezan Masjid à Vallée Pitot.

Mohammad Nadhiir Abdool Raman dit être satisfait du travail que ses collègues font pour aider les jeunes. « Notre but est d’offrir aux jeunes un environnement sain pour rester à l’abri des drogues et autres fléaux qui font des ravages dans la localité, » explique Nadhiir. Selon lui, l’encadrement est primordial pour les jeunes d’aujourd’hui, car ils sont devenus très vulnérables. Les démons de la mort, dits les marchands de la drogue sont partout. « Ce n’est pas drôle qu’on voit le nombre de collégiens et collégiennes qui prennent de la drogue synthétique augmente. S’ils s’adhérent à des groupes sociaux ou religieux, il sera difficile pour eux d’avoir recours à ces choses mortelles, » estime le jeune Hafiz. Il fait un appel aux jeunes de Vallée Pitot de rejoindre son groupe qui compte une cinquantaine de membres.

Formation religieuse

Hormis des sessions religieuses, dont le Hifz, l’association organise mensuellement des randonnées pour les jeunes pour les distraire du train-train de la vie quotidienne. « Des fois les parents n’ont pas le temps ou les moyens pour sortir avec leurs enfants et pour cette raison, ceux-ci se renferment sur eux-mêmes. Des fois ils cherchent des plaisirs interdits, » dit encore Nadhiir. Le learning Centre est la solution pour les parents qui veulent que leurs enfants empruntent le bon chemin.

Le Hafiz nous dit qu’il y a déjà un groupe de filles qui sollicite des formations religieuses, mais en raison d’un manque de finances et d’une mudarrisa, l’association n’a pu débuter les cours. Il fait un appel aux sponsors qui veulent parrainer l’association à cet effet. Elle offre aussi des cours d’art culinaire pour les femmes et les jeunes filles et un cours en informatique gratuitement et approuvé par la MQA par Azeem Imrith. Les intéressés peuvent contacter Hafiz Nadhiir sur 59304125 ou Imam Jaabir sur 58287031. Ils remercient les sponsors pour leur soutien précieux.

