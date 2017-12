Fête de fin d’année : la Présidente apporte le sourire

En cette période où tous les Mauriciens se rassemblent et festoient, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a tenu à être aux côtés des personnes âgées, des infortunés et des déshérités du pays pour leur mettre du baume au cœur et apporter un sourire aux lèvres. Ainsi, elle s’est rendue dans quatre organisations qui s’occupent surtout des plus démunis pour remettre des cadeaux à ceux-ci.

Tôt, samedi matin, Ameenah Gurib-Fakim s’est rendue à la prison des femmes à Beau-Bassin. Elle a souligné dans son discours qu’il faut changer notre regard sur les anciens détenus car toutes les religions enseignent le pardon. Elle a aussi demandé aux détenues de bien se comporter car le comportement vaut son pesant d’or lorsque la commission de pourvoi en grâce examine les dossiers. Pour que leur réinsertion soit une réussite, elle leur a demandé d’appliquer ce qu’elles ont appris en prison et de tirer des leçons pour ne pas rechuter. Au centre Chrysalide de Bambous, spécialisé dans la désintoxication et la réinsertion des femmes et des sans-abri, elle a remis des cadeaux aux enfants et aux mères qui se battent pour sortir de la spirale de la drogue. «L’espoir est permis, lorsqu’il y a une volonté il y a un chemin. Nous souhaitons que personne ne tombe dans cet enfer et je le redis il faut savoir pardonner», a déclaré Ameenah Gurib-Fakim

À Pointe-aux-Piments où elle a pris le déjeuner en compagnie de personnes âgées, elle a également mis un point d’honneur à remettre des cadeaux à celles-ci.

La journée de la présidente de la République s’est achevée au Centre Idrice Goumany à Plaine-Verte où elle a remis des présents aux enfants de ceux qui suivent un traitement.

