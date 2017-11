Fazila Jeewa-Daureeawoo : «Un signe favorable pour l’égalité des genres»

Première femme élevée au statut de vice-première ministre, Fazila Jeewa-Daureeawoo, estime que sa nomination encouragera l’entrée des femmes en politique et est un signe favorable pour l’égalité des genres.

Comment accueillez-vous la décision du premier ministre de vous nommer au front bench du gouvernement?

Je remercie le Premier ministre pour la confiance qu’il a placée en moi. Je pense qu’il envoie un signal très fort en mettant une femme au poste de vice-Premier ministre.

Réalisez-vous la portée et le challenge de cette nomination?

Pour moi, cette nomination est un défi que je relèverai avec plaisir et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Mon parcours professionnel m’a beaucoup appris et je suis heureuse de pouvoir œuvrer pour le bien du pays dans un nouveau ministère.

Qu’est-ce que cela vous fait d’entrer dans l’histoire comme la première femme à occuper ce poste?

C’est un honneur pour moi. Justement, c’est un signe favorable pour l’égalité des genres à Maurice. Les femmes ont le potentiel d’œuvrer à un niveau décisionnaire. D’ailleurs, nous avons déjà une femme Présidente et une femme comme Speaker de l’Assemblée nationale. Pour moi, tout cela sont des signes importants du progrès que Maurice fait par rapport à la place de la femme.

Croyez-vous que c’est une décision pour encourager les femmes à faire de la politique?

Nous avons toujours eu un souci à Maurice par rapport à la faible représentation des femmes en politique. Si le fait de voir des femmes accéder à des postes à haute responsabilité au sein du gouvernement peut encourager plus de femmes à vouloir faire de la politique, alors ce sera quelque chose de très positif. Je pense que l’égalité des genres est importante dans toutes les sphères.

Est-ce difficile pour une femme de faire de la politique?

Il faut aimer ce qu’on fait et le faire avec dévouement, détermination et conviction. Je pense qu’une femme a une façon différente d’aborder les choses, ce qui contribue à la diversité des idées au sein de la politique et apporte ainsi un plus.

Comment cette nomination changera-t-elle votre parcours politique?C’est une nouvelle étape pour moi. J’ai eu la chance d’être ministre de la Sécurité sociale, et ensuite, ministre de l’Égalité des genres, et j’ai beaucoup appris à ces deux postes. Donc, pour moi, c’est une continuation de mon parcours, avec de nouvelles responsabilités.

À qui dédiez-vous cette nomination?

Je dédie cette nomination à mes mandants, qui m’ont permis d’être élue deux fois, une fois en 2005 et une fois en 2014. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd’hui.

