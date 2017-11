Fayaz-Ul-Mosque : la direction supervise le fonctionnement de la madrassah

La Fayaz-Ul-Mosque de Nouvelle Découverte existe depuis 72 ans. Toutefois, les dirigeants de la mosquée envisagent dans un proche avenir de la reconstruire entièrement.

Historique

En 1944, Nazirhanee Polin (plus connue comme Nazeebun), épouse de Seebun Rujbally, fit un don de deux portions de terrain équivalant à une superficie d’un demi-arpent. Le premier, sur la route Royal de Nouvelle Découverte d’une superficie de 9 ½ perches, sur lequel il y avait une vieille maison en paille. Elle servira comme «Jamaat Khana » aux mussalis de la localité. Et un autre terrain de 41 perches quelques mètres plus loin sur lequel on va construire une madrassah, un Hall et la maison de l’imam.

En 1945, lors de son passage, le cyclone a détruit la Jamaat Khana. Mamode Rozbally, Allejan Didarally, Coorban Lowtan, Oosman Joolia,Ayoob Safrally Moffejuddy, Dawood Ambikhee, Carrimbaccus Hosseny, Idrice Rozbully, Elias Azaree, Salamuth Beeharry, Ahmad Razbally et Hossen Lowtun, ont uni leurs efforts pour y construire la Fayaz-Ul-Mosque, en pierre et tôle. Depuis, une partie de la mosquée servait comme madrassah.

Après 11 ans, soit en 1956, la masjid a connu sa première rénovation, soit un agrandissement de quelques mètres carrés à l’arrière. Toutefois après le terrible cyclone Carol de 1960, le président d’alors bhai Osman Joolia, fit remplacer le toit en tôle par une dalle en dur.

Causerie de Jummah

L’imam, Shahid Hussain, un ressortissant de la Grande Ile, a axé sa causerie du vendredi 27 octobre 2017, sur le thème « Halal ou Haram ». « La nourriture Halal et ses bénéfices et la nourriture Haram et ses méfaits. Il est important que chaque musulman s’informe de ce qu’il consomme. Car les conséquences sont graves », dit-il.

Activités

La direction organise après la swalaat Maghrib des causeries assurées par le mawlana Shahid Hussain. Elles ont trait à des Hadeeth et des Maslah. Les jeudis après la swalaat Esha, les musallis participent à des sessions de Zik’r.

Cours de Madrassah

La madrassah opère sous la supervision de la direction. Elle offre des cours de lecture du Coran, Tajweed, Hifz Deenyaat et langue ourdou. 130 enfants fréquentent la madrassah qui fonctionne sous la responsabilité de Moosdin Didarally et Belaal Lowtun. Des sorties sont organisées pendant les vacances scolaires. Chaque année, on organise aussi une journée sportive et une remise des prix aux enfants.

Projet

La reconstruction complète de la mosquée, avec une salle de prières pour les dames. Actuellement, elles se rencontrent dans le Hall pour organiser leurs activités.

Deux anciens témoignent Moosdin Didarally , (68 ans), a consacré plusieurs années de sa vie au service de la mosquée. Il a été tour à tour Janaab, Mutawalli, Muezzin et Imam. A la retraite, il continue d’apporter son soutien à la direction. «C’est un plaisir pour moi en tant que membre d’apporter mon aide aux mussallis et particulièrement aux jeunes. Demain, ces jeunes devront être des responsables pour faire honneur à notre village », dit-il. Wahed Mungrah fréquente la mosquée depuis sa création. Aujourd’hui âgé de 84 ans, cet ex-laboureur s’est reconverti en planteur. Chaque jour, il se rend dans sa plantation. Il ne compte pas s’arrêter de travailler, mais il ne rate en aucun cas ses swalaats. Il a été en retraite spirituelle (Iqteqaaf) pendant 20 années de suite. Il a aussi travaillé comme janaab.

Comité de direction pour 2017

Président : Mohammad Nasser Reemul.

Vice président : Bhye Aslam Ajaree.

Secrétaire : Jeeajee Moazam Sulliman.

Trésorier : Bashir Mungrah.

Membres : Farad Rozbully, Nadeem Joolia, Nasser Sophie, Iran Shumshoodeen, Moosdin Didarally et Belal Lowtun.

Commentaires