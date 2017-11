Fareed Arzamkhan nommé conseiller au ministère des Arts et de la Culture

Le conseil des ministres a avalisé la nomination de Fareed Arzamkhan comme conseiller au ministère des Arts et de la Culture depuis la semaine dernière. Une session de travail a eu lieu entre le nouveau conseiller et Pradeep Roopun, ministre des Arts et de la Culture.

Fareed Arzamkhan aura pour tâche d’aider à promouvoir la culture islamique. Il nous a déclaré que l’ancien Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, l’actuel Premier ministre, Pravind Jugnauth, le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun et Pradeep Roopun le ministre des Arts et de la Culture apprécient son travail depuis longtemps et n’ont pas hésité à le nommer comme conseiller.

Fareed Arzamkhan a été enseignant du primaire pendant dix-sept ans. Il a été président du Stella Youth Club de Riche Mare et a débuté comme travailleur social en 1979. De 1994 à 1999, Fareed Arzamkhan a été président du Scouts Club et de 2002 à 2005 l’ex-Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, lui avait demandé de prendre en main les destinées du Club M. Il est aussi président de la musjid Kartaba de Riche Mare. Auparavant il était président de la mosquée de New Grove et de celle de Vallée des Prêtres. Fareed Arzamkhan siège comme commissaire du Waqf Board depuis 2016.

« J’ai accepté cette nomination comme conseiller au ministère des Arts et de la Culture avec l’intention d’aider mes coreligionnaires et les autres composantes de la population à propager leurs cultures », dit-il. Fareed Arzamkhan pense sérieusement se mettre à la tâche pour organiser des activités dans le cadre du Yaum-un-Nabi qui sera célébré au mois de décembre. Il donnera aussi un coup de main à l’organisation du hadj.

Le nouveau conseiller remercie le Premier ministre, le vice-Premier ministre et le ministre des Arts et de la Culture pour la confiance placée en lui et espère être à la hauteur de sa tâche.

