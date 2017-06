Familles démunies : Naw-n-Sha leur remet les clés des maisons

L’ONG Naw-N-Sha a remis les clés de trois maisons neuves à des familles en difficultés. Nizam Nasroollah, le responsable de ce projet et aussi travailleur social, a remercié tous ceux qui ont contribué pour redonner la joie à ces familles. « C’est avec l’argent de la zakaat et les donations des généreux sponsors, que nous avons pu redonner le sourire et la joie a ces familles qui vivaient dans des conditions inhumaines », dit-il.

Sabina T, est veuve de 4 enfants – deux filles et deux garçons âgés entre 3 et 20 ans, ne trouve pas les mots pour remercier bhai Nizam et toute son équipe. « Auparavant j’habitais dans une maison en tôle en mauvais état. Nous avons attaché du plastique pour nous protéger de la pluie. Je reçois une pension de Rs 7 200 du gouvernement, ce n’est pas facile de vivre avec », dit-elle.

Ayant appris ses difficultés Nizam Nasroolah est venu chez elle. « Il a vu dans quelles conditions mes enfants et moi vivaient. Il m’a alors promis qu’il va faire quelque chose pour moi et mes enfants. Et voila, il a fait construire une belle maison en béton dont le sol est recouvert de marbres avec deux chambres, cuisine et salle de bains. C’est un cadeau qu’il m’a offert juste avant le début du Ramadan. Je fais des doah pour lui et ceux qui nous ont aidés », conclut-elle.

Shaheen B, vivait avec ses trois enfants, un fils et deux petites filles chez sa mère. Mais la vie n’était pas facile pour elle et ses enfants. «Nous dormions sur un matelas, sur le sol. J’ai expliqué mon problème à bhai Nizam. Il est venu se rendre compte de ma situation. Il m’a promis de faire construire une chambre pour moi. Il a tenu sa parole. Maintenant, on a une maison, avec cuisine et salle de bains. Il m’a remis la clé. Bhai Nizam a un grand cœur. Il vient en aide à tous. Qu’Allah le récompense. Je fais doah pour lui et sa famille et ceux qui nous ont soutenus », dit-elle. Pour sa part, Nizam Nasroollah, nous a déclaré ceci : «Nous avons d’autres projets à réaliser ».

