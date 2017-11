Faizal attend une maison de la NHDC depuis 15 ans

Faizal Hoosainbeg, 48 ans, marié et père de famille, habite rue Paul Toureau à Port-Louis. Il travaille comme vigile et vit dans des conditions pénibles. Il attend une maison de la NHDC depuis 15 ans. Il habite une maison qui appartient à un proche. La maison est recouverte de tôles et comprend une seule chambre qui fait aussi office de cuisine. Faizal craint que tôt ou tard la maison pourrait s’effondrer.

Depuis 2003, il a fait une demande pour bénéficier d’une maison de la NHDC, soit à Vallée des Prêtres, Cité La Cure ou Mont Goût. En juillet 2016, il avait reçu une lettre pour venir remplir des formulaires auprès de la NHDC afin qu’il puisse bénéficier d’une maison à Mont Goût. Il avait déjà rempli toutes les formalités pour être bénéficiaire d’une maison. « On m’avait dit qu’il faudrait faire un dépôt de Rs90 000 et aussi d’avoir en main une somme de Rs 20 000 pour payer d’autres frais. Mon argent était prêt, », dit-il.

La semaine dernière Faizal a perdu tout espoir après avoir reçu une lettre de la NHDC l’informant que sa demande pour une maison à Mont Goût a été rejetée. « Mo fine vraiment décourager et mo pas comprend kuma mo fine demande fine rejeter kan mo produire tout mo document. Et surtout kot mo pe resté li vraiment difficile. La cage là coule partout et de l’eau rentre même enbas, » se plaint Faizal.

La NHDC lui propose maintenant une maison de la NHDC à Pamplemousses qui sera prête d’ici le début de l’année. Faizal nous dit qu’il n’a d’autre choix que d’accepter mais il aurait préféré avoir une maison à Mont Goût.

