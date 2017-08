Études en Malaisie : le Salon prend fin ce dimanche

La Malaisie est l’une des destinations préférées pour les études supérieures des Mauriciens. Quelque 1000 étudiants mauriciens étudient en Malaisie. Pour offrir plus d’opportunités à nos compatriotes, le ministère malaisien de l’enseignement supérieur et le Malaysia Education Centre de Maurice organisent le 19e Salon de l’éducation les 19 et 20 août 2017

Ainsi, de 10h à 17h à l’Hôtel Voilà, Bagatelle, Mohummad Norsam Bin Abdul Rahman et Owais Mohamed Aslam Kazi, deux représentants du ministère malaisien de l’éducation, y seront présents. L’objectif de cet événement : rassembler les représentants des meilleures universités de la Malaisie sous un même toit pour donner l’occasion aux étudiants mauriciens et à leurs parents de se rencontrer et de discuter avec les représentants de l’université sur les options d’études disponibles. Ils seront en mesure de faire leurs demandes sur place et d’obtenir une confirmation d’offre. Plus important, des bourses seront accordées aux étudiants.

Les étudiants actuellement en HSC (ou qui détiennent des qualifications équivalentes) peuvent utiliser leur certificat SC (ou son équivalent) pour postuler pour une bourse en 2018. Cela leur donnera une plus grande chance d’obtenir une bourse. Et puisque la demande pour une bourse est gratuite, les étudiants sont fortement encouragés à postuler même s’ils ne sont pas sûrs d’aller étudier en Malaisie. En ce qui concerne les étudiants qui ont déjà obtenu leurs résultats de GCE A Level, ils peuvent postuler pour une bourse pour la rentrée d’octobre ou de novembre, offerte par certaines universités participant à l’exposition.

Universités participantes • Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU)

• Cyberjaya University College of Medical Sciences

• Herriot-Watt University Malaysia

• Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

• INTI International University and Colleges

• Monash University Malaysia

• QUEST International University Perak (QIUP)

• SEGi University

• Sunway University

• Taylor’s University Qui doit venir ? • Étudiants qui ont terminé le HSC, GCE A Levels, IB, Baccalauréat français ou équivalent.

• Les étudiants qui passeront des examens de HSC en 2017 et qui prévoient de s’inscrire à des études supérieures en 2018.

• Les étudiants qui veulent commencer leurs études en Malaisie et les compléter dans des universités partenaires en Australie, au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

• Ceux qui souhaitent décrocher une bourse en Malaisie.

• Diplômés qui souhaitent étudier pour des études supérieures en Malaisie.

• Les parents. Études disponibles Fondation, Diplôme, Master, cours professionnels au niveau Phd. Quels documents apporter? – Résultats SC / IGCSE ou équivalent (original et copies)

– HSC / IB / GCE A Niveau / Baccalauréat français ou équivalent (original et copies)

– Tout autre certificat (original et copies)

– Certificat de naissance ou copie de passeport si disponible

– La capture d’écran des résultats HSC sera prise en considération

