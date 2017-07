Études en droit : Shafaa Beedassy et Farzaad Soreefan, lauréats de l’ UCLAN

18 étudiants de l’University of Central Lancashire (UCLAN), affiliée à l’université de Maurice, ont reçu leurs diplômes après 3 ans d’études en droit. Tim Steele, directeur exécutif stratégique de l’université et Pritiviraj Fekna, puisne juge de la Cour suprême étaient présents pour la cérémonie de remise de diplômes. Au début par le biais d’une vidéo conférence, Judith Willis, responsable académique de l’UCLAN, a adressé un message aux étudiants pour leur brillant parcours. Trois étudiants se sont démarqués du lot. Shafaa Aisha Beedassy a obtenu un «First class» comme «Bachelor of law with honours in English and French laws ». Noor Mohammad Akthar Farzaad Soreefan «Bachelor of Law with honours» et Elvin Koonjul «First class».

Shafaa Aisha Beedassy : «Un rêve d’enfance devenu réalité»

Shafaa Aisha Beedassy fait honneur a sa famille. Lors des examens en droit à l’ UCLAN, Shafaa à obtenu un «First Class (honours) in English and French Laws». Il faut faire ressortir que c’est très rare qu’un étudiant obtienne un « First Class » en droit et en anglais et en français. Selon les avocats de carrière, il faut être extrêmement intelligent pour ce faire.

Shafaa nous avoue qu’elle a beaucoup appris des textes de loi et a passé tout son temps libre à la révision des notes de ses chargés de cours. Depuis son enfance, son rêve était de porter la toge noire d’avocat et préparer les dossiers. Shafaa a aussi de grandes qualités d’orateur et excelle dans l’art de débattre sur un sujet. D’ailleurs, au collège SSS d’Ébène où elle avait fait ses études secondaires, elle avait participé à des concours littéraires où elle avait décroché plusieurs trophées et médailles.

Elle nous avoue que les études en droit sont très difficiles et qu’il faut avoir la tête bien sur les épaules pour réussir et obtenir de bonnes notes. Elle garde de très bons souvenirs de son séjour à UCLAN entourée des amies sympathiques, des chargés de cours toujours prêts à aider et aussi la camaraderie qui régnait sur le campus. Elle garde un excellent souvenir lors du débat « Inter British Unversities » où avec son équipe, elle avait remporté le premier prix. « Je suis redevable envers mon père Eshane, ma mère Halimah, mon frère Abdel, mes soeurs Yousrah et Adeela à qui je dédie mon succès. Je remercie le Créateur qui m’a permis de réussir dans mes études et de faire de mon rêve une réalité. Mes remerciements aussi à tous mes proches qui m’ont encouragée », dit-elle.

Shafaa ira à l’université de Northumbria à Newcastle en Angleterre pour 8 mois afin de compléter ses études de droit . Elle retournera à Maurice l’année prochaine pour entamer son « pupillage » avant de prêter serment devant le chef juge pour avoir le droit d’exercer comme avocate. Elle pense se spécialiser en loi de la famille, l’environnement et la propriété. En ce qui concerne le comportement des jeunes dans la société, elle est d’avis que ces derniers doivent se focaliser davantage sur les études. « Education is the key to success» conclut-elle.

Farzaad Soreefan : «Je suis passionné par le droit»

Farzaad Soreefan, jeune étudiant, est un passionné du droit. Il admire les plaidoiries des avocats en cour. Depuis son jeune âge, il s’était mis en tête qu’il sera avocat après ses études et portera la toge noire pour défendre des personnes en Cour.

Après ses études du cycle primaire à l’école du gouvernement Jules Koeïng à Beau-Bassin, il est admis au collège La Confiance. Après ses résultats du HSC, en février 2015, il est admis à l’ UCLAN pour des études en droit. Débute alors pour ce jeune homme une aventure passionnante avec d’autres étudiants et des chargés de cours aux petits soins avec les étudiants. Farzaad nous confie qu’il a passé des moments inoubliables à l’UCLAN. Durant ses études, il avait fait beaucoup de sacrifices et avait passé son temps libre aux révisions des textes de loi.

Pendant sa première année à l’UCLAN, il se classa 1er et obtint la mention « Best performance bachelor of laws in English law ».

En 2016 avec une équipe composée des meilleurs éléments dont Shafaa Aisha Beedassy, il a agi comme ‘Team leader’ lors d’un débat «Inter British Universities’. Son équipe avait remporté le 1er prix.

Après 2 ans et demi d’études, il obtient la mention « First class with honours ». C’est un sentiment de grande fierté pour lui et ses parents. Il remercie son père Anwar et sa mère Parweeza pour leur support. En Septembre 2017, il s’envolera pour l’Angleterre pour être admis à l’université de Northumbria à Newcastle. Ce sera un cours de 8 mois et retournera à Maurice pour son « pupillage » avant de prêter serment comme avocat devant le chef juge. Farzaad remercie ses chargés de cours, ses parents, ses proches et tous ceux qui ont cru en lui. Il est d’avis que les jeunes doivent focaliser plus sur leurs études au lieu de perdre leur temps dans des champs d’intérêt peu profitables. ll demande aussi aux jeunes de ne pas s’aventurer dans les combines illégales.

