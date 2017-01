Les enfants en situation de handicap à la State House

Un sourire radieux illuminait le visage des enfants en situation de handicap à la State House mercredi dernier. Ils étaient les invités de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, dans le cadre des festivités de fin d’année. Plusieurs ambassadeurs étaient présents et ils ont eu l’opportunité de découvrir le savoir-faire de ces enfants. La Présidente en a profité pour remercier les responsables des associations qui s’occupent des enfants en situation de handicap et en particulier Ali Jookun, président de U -Link. Ce dernier a reçu un prix des mains de la Présidente et de l’ambassadeur de Chine à Maurice. Rappelons que la photo d’une pensionnaire de U-Link avait été primée aux Nations Unies. Fazila Jeewa Daureeawoo, ministre de la Sécurité sociale, à brièvement parlé de l’engagement de son ministère en faveur des personnes en situation de handicap. Elle a fait ressortir que la pension en faveur de 3130 invalides a été rétablie grâce à ses démarches. Elle dit avoir corrigé une injustice qui date depuis 40 ans. Elle a indiqué aussi qu’en 2017, le « Disability Bill » pour protéger les droits des handicapés sera présenté à l’Assemblée nationale. Les enfants ont eu droit à des cadeaux et à un déjeuner offerts par la présidente de la République.

Commentaires