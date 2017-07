Election partielle au No. 18 – Paul Bérenger : «Que le décret soit publié au plus vite»

Le leader du MMM souhaite que le gouvernement publie au plus vite le décret pour l’élection partielle au No. 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes). Paul Bérenger était face à la presse ce samedi. Il a aussi abordé plusieurs autres thèmes dont le Métro Express.

Pour Paul Bérenger, il n’y a pas de doute que le MMM va faire une razzia lors de la partielle au No.18. Néanmoins, il souhaite que le gouvernement publie le décret pour cette élection ait lieu le plus tôt possible. Le leader des mauves a aussi dévoilé le slogan du parti pour la partielle mais également pour les élections générales. « Sauver le pays », tel est le slogan et le but que s’est fixé le parti. « Cette élection ne va pas ralentir le MMM dans son élan de vouloir ratisser le large au niveau national », soutient-t-il.

Par ailleurs, selon Paul Bérenger, l’idée d’aligner un candidat commun pour cette élection est devenue « ridicule ». Il estime qu’une équipe est en train d’abattre un gros travail sur le terrain afin de soutenir la candidate Nita Jaddoo. « Nous sommes arrivés au choix des 60 candidats pour les prochaines élections. Nous avons également un nouvel adhérent qui s’occupera de la circonscription No. 7 (Piton/Rivière-du-Rempart) », fait-il ressortir.

« Manque de transparence »

Commentant le projet du Métro Express, Paul Bérenger dénonce le « manque de transparence » dans la réalisation de ce projet. « Il faut que le ministre des Infrastructures publiques dévoile publiquement l’Updated feasibility study du projet. On pourra ainsi faire une comparaison avec le ‘Full feasibility study’ soumise en 2013 par le précédent gouvernement », souligne-t-il. Il ajoute également qu’il est primordial d’avoir un bon jugement sur ce projet. « Nando Bodha pas fine inspire confiance dans sa projet-là », martèle Paul Bérenger. Selon lui, le MMM se prononcera davantage sur le Métro Express lorsque la forme finale du projet sera dévoilée Il a aussi dénoncé les propos « insultants et arrogants » de Pravind Jugnauth qui a qualifié de « préhistorique » ceux qui sont contre le Métro Express.

Enfin, le leader du MMM a abordé les propos de Showkutally Soodhun ainsi que la démarche du commissaire de police, Mario Nobin, dans cette affaire. « Il est triste que le commissaire se ridiculise alors que la force policière fête ses 250 ans d’existence », laisse-t-il entendre tout en ajoutant qu’il est « déplorable que Soodhun soit encore ministre ».

