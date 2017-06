El Muhammad, designer : Présentation de sa collection Royal Folklore

El Muhammad a voulu marquer la mode à Maurice en tant que designer musulman. El Muhammad présente pour la première fois une collection Royal Folklore Spécial Eid pour hommes. Il en avait ras le bol de trouver toujours le même type de kurtas dans tous les coins de rues de Maurice. Il est vrai que l’on peut retrouver une variété de vêtements prêt à porter pour les femmes de divers coloris, modèles en tous genres mais pour les hommes alors ? Voilà la solution toute trouvée grâce à ce designer de 24 ans.

« Je me suis rendu compte qu’a Maurice nous n’avons pas de véritables kurtas pour hommes avec des tissus vibrants, élégants et confortables et surtout de bonne qualité pour Eid. A travers ma collection Royal Folklore, j’ai voulu introduire une nouvelle tendance loin de la traditionnelle tunique blanche, beige ou noire » nous explique-t-il.

C’est ainsi que l’on peut retrouver des kurtas moutarde, jaune bordeaux, soit des couleurs assez sympa. « Pour les design je me suis inspiré de l’Inde bien évidemment mais aussi de mon créateur indien préféré Malhotra Maniaque », révèle-t-il.

Pour les rendre différents, El Muhammad n’hésite pas à utiliser des pierres précieuses en cristal de la célèbre marque Swarovski. « Je donnerai un petit conseil de styliste pour les hommes qui portent des kurtas : faites attention à votre teint de peau avant d’acheter vos vêtements. Ne portez pas des kurtas trop volumineux c’est-à-dire avec trop de broderies et de strass. Choisissez le tissu de votre vêtement avec soin et la coupe qui ira avec votre morphologie, » dit-il. Enfin coté couleur : le bordeaux, le jaune, le bleu royal, l’argent, le bleu cobalt et le bleu turquoise priment pour 2017 .

