Education tertiaire : le SNIT offre des bourses aux étudiants mauriciens

Le Shah Noorani Institute of Technology (SNIT) à Bell Village offre deux bourses d’études aux étudiants qui ont au moins 3 B au niveau du HSC. Ceux-ci doivent faire partie des étudiants nécessiteux inscrits sur la liste du registre social. Ils pourront suivre les cours de diplôme en éducation de la CCN qui équivaut aux années 1 et 2 d’un diplôme universitaire du Royaume-Uni dans le domaine de l’informatique. L’année 3 pour le niveau 6, sera introduite au début de 2018.

Deux autres bourses seront offertes sur une base de mérite aux étudiants qui ont au moins deux B et une distinction A au niveau du HSC ou son équivalent. Les sponsors des entreprises qui contribuent au fonds CSR sont les bienvenus pour soutenir financièrement les bourses d’études. Un rapport progressif complet sera fourni aux sponsors. Appelez le 2111092 ou le 2130195 pour plus de détails. Le SNIT dispense également un cours d’initiation en informatique gratuitement aux Imams et Maulanas de l’île. L’Institut envisage de commencer un nouveau groupe pour la formation des Imams et Ulamas en informatique cette année. Les parties intéressées sont priées de s’inscrire en appelant le 57705270.

Le maulana Noorani, un homme visionnaire

La vision de Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui (R.A) – EDUCATION FOR LIFE – était de créer une école d’enseignement supérieur pour les jeunes Mauriciens pour avoir l’occasion de poursuivre des études supérieures reconnues dans le monde entier tout en restant à Maurice.

Ainsi, en 2001, la SNIT Business School a été créée en tant que filiale de la World Islamic Mission(WIM), de Maurice. L’institut a commencé comme le National Computing Centre(NCC) en dispensant les cours de Manchester au niveau IV et a introduit le niveau 5 avancé l’année suivante. Cela a été une aventure très réussie, car de nombreux étudiants ont obtenu leur diplôme grâce à cette opportunité.

Ensuite, le SNIT a introduit le diplôme supérieur de l’Université de Greenwich. De nombreux étudiants ont obtenu leur diplôme jusqu’à 2013. Il est regrettable que cette possibilité ne soit plus disponible en raison du nombre d’étudiants trop faibles. Toutefois, les diplômés de la NCC peuvent poursuivre leurs études universitaires dans diverses universités du Royaume-Uni.

En 2011, des cours dans le domaine de la gestion des entreprises, des ressources humaines et du marketing ont été introduits par l’Association of Business Executives (ABE). Des cours de niveau 4 et de niveau 5 sont offerts aux étudiants locaux. Ces cours sont également d’autres offres populaires de la SNIT Business School.

Puisque les cours de courte durée en informatique et technologie sont importants pour les Mauriciens, la SNIT a négocié avec International Computer Driving License Africa (ICDLA). Elle a commencé à proposer des cours de courte durée de Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, Presentation Using Databases, Online Collaboration, IT Security, Project Planning, Advanced Word Processing, Advanced Spreadsheets, Advanced Database, Advanced Presentation. Les jeunes, le personnel de bureau et les citoyens âgés en ont grandement bénéficié. À présent, le SNIT dispense des cours à une centaine d’étudiants enregistrés.

