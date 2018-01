École soufie internationale : Cheik Aly N’Daw en visite à Maurice

L’école soufie internationale est un modèle économique basé sur les principes de la non-violence. La direction a présenté sa nouvelle collection des livres qui a pour thème « La conscience et la non-violence » sur son terrain agricole à la Brasserie Curepipe le samedi 6 janvier 2018 avec comme invité d’honneur le Cheik Aly N’Daw.

Quatre livres ont été offerts par Soraya Ramjan, la responsable de l’école Soufie Internationale de Londres, à savoir : L’être à la conquête de sa propre conscience, L’être en quête de vérité, Comment accéder à la conscience par l’expérience et Une économie en conscience par les moyens de la paix. Tous les livres sont une compilation de causeries du Cheik Aly N’Daw, le directeur général de cette école basée au Sénégal.

Le message du directeur est de faire découvrir à chaque individu les qualités qu’il possède à l’intérieur de lui-même, afin qu’il comprenne sa propre conscience. Comme cela fut le cas pour des personnages légendaires qui ont laissé leurs empreintes dans l’histoire du monde. Citons, entre autres : Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela. Et pour ce qui concerne l’agriculture bio, le projet consiste à planter des légumes et des fruits sans des pesticides, ce qui est une alternative sociale et économique. Soraya Ramjan explique que l’association socio économique EcoPaix est avant tout un mouvement économique alternatif qui est basé sur le message et la pratique de la paix à travers le monde.

