Un e-directory pour les femmes entrepreneurs, revoir les formations offertes aux femmes et accentuer le marketing et la vente. C’est un nouveau dynamisme qui se déclenche au ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille. La ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus annonce la restructuration des départements de son ministère afin d’harmoniser les formations offertes aux femmes dans les différents centres sociaux, centres communautaires et centres des femmes à travers l’île.

« Plusieurs de ces centres offrent les mêmes cours. Nous voulons éviter le gaspillage des ressources et des fonds tout en favorisant un meilleur service aux femmes entrepreneurs. Nous mettrons davantage l’accent sur le marketing et la vente. Cet e-directory est tout simplement un annuaire électronique qui sera accessible sur ordinateur ou votre téléphone et servira d’interface entre le grand public et les femmes entrepreneurs. Une vitrine virtuelle pour connecter la demande et l’offre, pour tous types de produits proposés par nos femmes entrepreneurs tels que samoussas, fleurs, bougies, savons artisanales et tout ce qu’elles proposent ! », dit-elle.

Roubina Jadoo-Jaunbocus a eu plusieurs rencontres avec les femmes entrepreneurs depuis son arrivée. Elle veut déclencher l’énergie et la motivation nécessaire pour un secteur où les femmes ont tout à gagner. L’entreprenariat leur permet de maîtriser leur emploi du temps, de construire leur famille, de contribuer à la caisse familiale et au développement du pays. Autonomiser les femmes et favoriser leur intérêt à travers l’entreprenariat est une priorité pour le gouvernement, selon la ministre, qui prend très à cœur ce secteur.

Cette semaine, la ministre a procédé au lancement d’un projet de micro-entreprise destiné aux femmes qui ne peuvent quitter leur foyer pour aller travailler. Sous l’égide du Conseil National des Femmes et à travers le Special Collaborative Programme du ministère, ce projet d’élevage de poules permettra à 11 femmes de développer leur business pendant une année d’assistance technique, de suivi et monitoring. « 11 femmes, c’est 11 familles qui vont en bénéficier », souligne Roubina Jadoo-Jaunbocus.

