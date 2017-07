Duke of Edinburgh’s Award : Saarah Tagally cherche sponsor pour un séjour à Rodrigues

Saarah Tagally (15 ans), étudiante au Queen Elizabeth College (qec), aime l’aventure. Elle fait partie d’une équipe de 4 étudiantes du même collège qui participent au programme « Duke of Edinburgh’s Award » pour décrocher le « Silver Award » après celui du bronze.

Avec ses amies, Saarah se déplacera à Rodrigues en décembre 2017 pour participer à un projet communautaire. En effet, à Rodrigues, les jeunes filles marcheront une distance de 48 kilomètres durant 3 jours pour découvrir l’île et venir en aide aux Rodriguais. Plusieurs groupes feront le déplacement et seront encadrés par des officiers expérimentés. Ils logeront sur la plage dans des tentes pendant 3 jours avant d’élire domicile dans une auberge.

Saarah nous indique que ce programme permet aux jeunes de développer la confiance en eux-mêmes, de connaître leur potentiel, de devenir autonome, de se découvrir des nouveaux talents et aptitudes, de développer la notion de responsabilité, de se faire de nouveaux amis, d’explorer de nouvelles opportunités et de savoir bien diriger une équipe et travailler en équipe. « Le plus important c’est d’avoir une attestation quand un étudiant termine ses études universitaires. Le programme est inscrit sur son certificat. C’est un plus pour pouvoir décrocher un travail plus facilement », estime-t-elle.

Toutefois, son plus grand souci est le financement du projet de déplacement à Rodrigues. Son père n’a pas les moyens de payer son voyage qui coûte environ Rs 10,000. Elle cherche une firme où une personne qui serait prête à sponsoriser son déplacement. « J’ai terminé mon Bronze Award et le déplacement à Rodrigues me permettra d’avoir mon Silver Award et dans deux ans, ce sera le Gold Award », espère-t-elle. Si une firme sponsorise son déplacement, elle portera alors la couleur de la firme tout le long de son séjour à Rodrigues.

À ce jour, plus de 50,000 jeunes Mauriciens et 8 millions de jeunes à travers le monde ont pu profiter de ce programme extracurriculaire qui existe dans plus de 140 pays. Soulignons que c’est en 2010 que le Duke of Edinburgh’s International Award (Mauritius) a été introduit au Queen Elizabeth College au niveau de la form III. L’objectif étant d’encourager les étudiantes à aller au-delà de la performance académique et de favoriser leur épanouissement total. Pour rappel le Duke of Edinburgh’s Award a été lancé en 1956 par le duc d’Edinbourg. Saarah Tagally et ses amies espèrent que leur appel sera entendu et qu’elles pourront faire ce déplacement très important pour la suite de leurs études. Vous pouvez contacter Saarah Tagally sur le 57675743. Elle habite à Highlands non loin de l’ancienne usine sucrière.

