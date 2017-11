Duke of Edinburgh Award : les participants honorés

Ce mercredi 15 novembre, 66 jeunes ont reçu leurs certificats d’accomplissement à la State House à Réduit. Ils ont participé au programme Duke of Edinburgh Award Mauritius.

Lors de son intervention, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a déclaré que le programme Duke of Edinburgh Award est un outil important pour les jeunes pour développer des qualités essentielles de la vie et avoir un engouement pour l’aventure plutôt que le confort. « L’avenir de notre génération est entre vos mains, vous êtes les pierres précieuses de notre nation arc-en-ciel », dit-elle. La présidente a également demandé aux jeunes de notre pays à considérer l’entrepreneuriat comme une option au développement économique et à la prospérité du pays.. « Certes, c’est risqué, mais c’est en prenant des risques et en combattant la peur naturelle de l’échec que vous irez de l’avant. Quand on est mis à l’épreuve par l’adversité, alors on pourra se surpasser. Rappelez-vous que la grandeur vient avec la responsabilité,» conclut-elle.

Mushirah Sirdarkhan : «Un moyen d’aider les nécessiteux»

Mushirah Sirdarkhan, 25 ans et habitante de Port-Louis, nous raconte son parcours comme participante au programme Duke of Edinburgh Award. « J’ai entendu parler de ce concours grâce à ma cousine Youshrine de Rays Of Hope,. J’étais en HSC quand elle m’a expliqué son importance et m’a parlé des ses activités stimulantes, » dit-elle. Elle va alors s’inscrire pour le plaisir. Elle nous dit qu’elle a également été touchée par le service communautaire qui consistait à cuisiner de la nourriture pour les sans-abri. « Pour moi, c’était un moyen d’aider les nécessiteux. Je pense que je dois aussi utiliser mon énergie pour aider les personnes dans le besoin, » dit la jeune fille. Toutefois, elle estime que les jeunes seront plus motivés et intéressés s’il y a une opportunité d’interagir à l’international.

Shireena Ramjaun : «Une expérience enrichissante»

Shireena Ramjaun, 19 ans, est une ancienne élève de Renganaden SSS à Port-Louis. Il y a deux ans, elle a rejoint l’association Rays of Hope. En participant à ce programme, elle affirme avoir acquis de nouvelles compétences. « Cela m’a aidé à avoir plus de confiance en moi et un nouveau regard sur les moins fortunés de notre société. Ce fut une expérience enrichissante, » souligne Shireena. Elle recommande fortement ce genre de service communautaire aux intéressés. Pour elle, ce programme offre la possibilité d’apprendre comment pratiquer un nouveau sport et explorer la belle nature de Maurice à travers des randonnées.

Umar Hummuth : «J’ai vécu des expériences incroyables»

Umar Hummuth, 25 ans, est étudiant à l’université de Maurice. Il a suivi les pas de son père qui est aussi détenteur de médailles d’or. Selon lui, ce programme lui a donné la possibilité de faire quelque chose de nouveau. « Il vous tire de votre zone de confort et vous permet d’avoir de nouvelles expériences incroyables. Vous aurez l’occasion de construire la confiance, la résilience, les compétences pour le travail et créer des groupes d’amis. Apprendre une nouvelle compétence est à la fois stimulante et enrichissante. Il peut également ouvrir de nouvelles portes telles que des opportunités de carrière possibles,» estime le jeune détenteur d’une médaille d’or. Il ajoute que lors d’une expédition, on doit porter son sac à dos, jusqu’à un certain point et être responsable de sa nourriture et plus important, de sa personne.

Commentaires