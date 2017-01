Dr Wajid Ali Khan et son équipe sont à Maurice

Le doyen d’Al Shifa Trust Eye Hospital (Pakistan), Dr Wajid Ali Khan, est arrivé à Maurice le samedi 21 janvier. Il est accompagné de son collègue, le Dr Asif Kiani. Dr Wajid Ali Khan et son équipe sont en mission philanthropique chez nous pour effectuer la transplantation de cornée et d’autres opérations compliquées à l’hôpital ophtalmologique de Moka.

Dr Wajid Ali Khan explique que sa visite à Maurice a trois objectifs: soulager les souffrances des malades mauriciens; dispenser une formation aux médecins mauriciens et au personnel paramédical et consolider les relations interpersonnelles entre nos deux pays. « Vous serez heureux de savoir que jusqu’à présent, mon équipe a effectué environ 450 chirurgies majeures, y compris les transplantations cornéennes, vitro rétiniennes et des cas diabétiques compliqués, les maladies infantiles, y compris la cataracte, les opérations de réparation de couvercle et d’autres. Près de 3 000 consultations ont été offertes aux patients. Nous avons introduit une nouvelle technique d’opération pour stopper la progression du kératocône dans le secteur public », avance De Wajid Ali Khan.

Le médecin spécialiste pakistanais explique qu’au cours de ses séances annuelles régulières, son équipe a formé des médecins, des ambulanciers paramédicaux et des infirmières. Dans le cadre de l’éducation médicale continue, ils ont donné des conférences à des ophtalmologues mauriciens, avec qui ils ont partagé leurs expériences. « Un protocole d’entente a été signé entre le ministère de la Santé de Maurice et l’Al Shifa Trust Eye Hospital pour l’envoi d’une équipe de médecins pakistanais à Maurice régulièrement. Je suis heureux de vous dire que certains médecins mauriciens sont formés pour un diplôme d’études supérieures à l’hôpital Al Shifa à Rawalpindi. Nos visites ont aidé les patients mauriciens à économiser énormément en voyages et frais de traitement à l’étranger, qui sont très coûteux », soutient Dr Wajid Ali Khan.

« Plus important encore, notre mission a contribué à élargir la coopération mutuelle entre nos deux pays. Je dois souligner que notre mission annuelle à Maurice n’aurait pas été possible si nous n’avions pas eu les bénédictions de l’administration d’Al Shifa. Chaque fois que nous avons demandé l’autorisation pour venir à l’île Maurice, cela nous été accordé en dépit de notre lourde charge de travail à l’hôpital », ajoute le médecin.

Dr Wajid Ali Khan précise qu’Al shifa Trust est une organisation non gouvernementale, non politique, caritative. Le Président du Pakistan en est l’ex-officio Patron-In-Chief. Al-Shifa Trust a été créé dans le but de prévenir et de contrôler la cécité en fournissant des services de soins oculaires durables qui sont accessibles et abordables pour tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur ou de religion. « J’encourage les Mauriciens à visiter notre hôpital qui est un centre d’excellence en Asie », conclut-il.

