Le Dr Asgar Nawoor : consultations gratuites les vendredis

Un humaniste. C’est du moins qu’on puisse qualifier le Dr Mohammad Ally Asgar Nawoor, 31 ans, habitant rue Alma, Vallée-Pitot. Médecin généraliste depuis 2015, il offre des consultations gratuites les vendredis car il y a beaucoup de personnes défavorisées dans sa localité.

Issu d’une famille de classe moyenne, il n’était pas facile pour le Dr Nawoor de réaliser son rêve d’enfance. Dès l’âge de quatorze ans, il était livré à lui-même quand ses parents ont dû prendre de l’emploi à l’étranger pour pouvoir donner une meilleure éducation à sa sœur et lui-même.

Il avait eu une enfance agréable jusqu’à ce que l’entreprise de son père commence à faire des pertes de façon inattendue. Il a alors dû passer une année chez une tante (qui, en passant, a fêté ses 75 ans cette semaine) qui vivait à la campagne, plus précisément à Brisée-Verdière. Après, il est allé habiter chez d’autres tantes et oncles. C’est peut-être durant cette période qu’est né chez le jeune Asgar le désir d’être médecin. Il voulait honorer ses parents qui l’ont toujours soutenu dans la vie et qui rêvaient de vivre ensemble de nouveau.

Le parcours scolaire du Dr Nawoor a débuté dans une des écoles de sa région, la Sunnee Surtee. Puis il a fréquenté l’école Jean Lebrun. Il a poursuivi ses études secondaires au Collège John Kennedy, ce qui a beaucoup contribué au développement de ses futures ambitions. Il a pu se distinguer non seulement dans les études académiques, mais aussi dans d’autres domaines. Il a ainsi développé des qualités personnelles tel que sa gentillesse, son dynamisme, sa façon de communiquer avec les gens, le dévouement envers les autres ainsi que ses compétences interpersonnelles.

Après les études secondaires, il est parti pour la Biélorussie (qu’il décrit comme un pays fascinant, avec un riche patrimoine culturel) pour des études en médecine. Il passera six longues années à la Grodno State Medical University, qui est parmi les établissements médicaux les plus abordables et reconnus dans le monde.

Sur place, il a l’occasion d’acquérir des nouveaux principes de travail, un bon code de conduite et un comportement éthique. Il adopte alors ce principe : le soin des patients doit être sa première préoccupation. L’argent viendra ensuite.

Il réalise son rêve

En 2012, après bien des sacrifices, Asgar est reçu comme médecin. Par la grâce de Dieu, son labeur a porté ses fruits. Le rêve d’Asgar était de servir son pays. Il est donc retourné à Maurice et a commencé un stage à l’hopital Dr A.G. Jeetoo et dans d’autres établissements médicaux. Il a commencé à développer une bonne pratique médicale, élaborant de bonnes normes de pratique et de soins pour le bienfait des patients.

Le Dr Nawoor a ensuite travaillé avec des cliniques privées, mais on pouvait le consulter dans sa cabine ou même à domicile.

« Je suis désireux de faire des examens médicaux à titre volontaire tout en donnant des conseils professionnels. Car mon but est de soigner les gens gratuitement, surtout ceux qui ne peuvent pas se permettre une consultation privée. C’était toujours ma pensée, une pensée que m’a inculquée ma mère », déclare-t-il. Il dispense ses traitements gratuitement les vendredis. Le Dr Nawoor se dit très préoccupé par l’état de santé des nécessiteux et des personnes âgées.

Parallèlement avec la pratique sa profession de médecin, le Dr Nawoor trouve du temps pour œuvrer dans le social. Il a participé à diverses activités bienveillantes telles que des check-up médicaux gratuits pour les pèlerins qui partent pour la Mecque. Il a aussi collaboré avec le Naw-N-Sha Social Service.

Le Dr Nawoor pratique également l’évaluation spécifique de la santé des travailleurs pour voir s’ils sont médicalement adaptés au site de leur travail.

Reconnaissance envers Dieu

Le Dr Nawoor est très reconnaissant à Allah qui lui a accordé sa bénédiction et au Prophète Muhammad (SAW). Et aussi à sa famille et ses amis. Il les remercie pour leur encouragement, ce qui l’aide à atteindre son but progressivement. Il a une pensée spéciale pour son père et sa mère. Ils les remercie pour l’avoir toujours soutenu. Il remercie aussi sa soeur Shabniz et son époux qui sont également médecins. Il souhaite également exprimer son extrême gratitude aux autres membres de sa famille tels que ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines. Il n’oublie pas non plus le support du Mufti Muhammad Ishaq Qadri Razvi. Le Dr Nawoor a aussi une pensée spéciale pour Javaid Hosany, son ami de toujours et qu’il estime comme son frère, ainsi que pour sa famille pour leur support. L’autre personne qui occupe une très grande place dans son coeur est sa fille Fatimah, qui a douze ans.

Les choses matérielles passent au second plan

Bien que la vie n’a pas été toujours facile pour lui, surtout à l’époque de son adolescence, le Dr Nawoor s’estime heureux de ne pas être une personne attachée aux choses matérielles maintenant qu’il a réussi dans la vie. Il considère la foi, les relations et l’amitié au-dessus de l’argent. Il respecte toutes les communautés, toutes les races, tous les groupes d’âge, sans distinction. « Notre pays est multiracial. Même s’il est petit, c’est un pays où il fait bon vivre. C’est un pays paisible», s’exprime le Dr Nawoor qui se dit content d’être Mauricien. Pour conclure, il voudrait faire un appel à tous ses collègues pour que le meilleur traitement soit fourni aux patients quel que soit leur âge, leur statut, leur couleur, leur sexe, leur race ou leur pays.

Des traitements sans discrimination Le Dr Nawoor croit fermement que tout le monde devrait avoir une chance équitable pour obtenir de bons traitements, sans aucune discrimination. D’ailleurs, il est habitué à traiter les patients d’origines diverses, qu’ils soient Mauriciens ou étrangers. Les patients sont les bienvenus à sa consultation privée située à rue Alma, Port-Louis. Il raconte que dans sa carrière jusqu’ici, il a eu l’occasion de traiter des cas délicats et compliqués. Grâce à Allah, tous ses diagnostics ont été absolument justes. Passionné de voyages, le Dr Nawoor a eu l’occasion de découvrir de nombreux pays en Europe, en Afrique et en Asie. Il a ainsi été exposé à différentes cultures, différentes langues, différentes classes sociales à travers le monde. Il aime beaucoup la nature. Durant son temps libre, il en profite aussi pour faire la lecture, des randonnées, la méditation. Il aime aussi la pêche et le football.

