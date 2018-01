Une donation de 10 millions de dollars : dîner en l’honneur du ministre saoudien Adel al-Jubeir

Adel al-Jubeir, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, était en visite à Maurice, cette semaine. Lors de sa visite, une donation de 10 millions de dollars (Rs 340 millions) a été faite au gouvernement mauricien. Adel al-Jubeir a eu des sessions de travail avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et l’ancien vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, entre autres. Un dîner a été organisé en son honneur par la Saudi Arabia-Mauritius Friendship Association.

Lors du dîner, Showkutally Soodhun a soutenu que la visite du ministre saoudien des Affaires étrangères témoigne de la haute considération que le Royaume saoudien accorde à Maurice. Il n’a pas manqué de souligner les réformes entreprises en ce moment par le Prince héritier, Muhammad Bin Salman. Il a fait appel à l’investissement saoudien à Maurice.

Adel al-Jubeir a déclaré que c’est un plaisir d’être à Maurice. Il affirme avoir promis à Showkutally Soodhun qu’il allait venir au pays, il y a deux ans de cela. Il a même prononcé une phrase en créole : « Moris, ène pays ami. » Il invite les investisseurs saoudiens à venir à Maurice et félicite le gouvernement mauricien pour les progrès accomplis. Le ministre soutient que le Royaume saoudien a beaucoup d’estime pour notre pays. « J’espère que vous allez voir plus de Saoudiens à Maurice et que le volume d’investissement de l’Arabie saoudite augmentera ainsi que le nombre de vols de Saudi Airlines », a-t-il souhaité. Il ajoute aussi que nos deux pays ont des liens religieux, politiques, économiques et amicaux. Il félicite Maurice pour maintenir de la paix et l’harmonie sociale.

De son côté, Pravind Jugnauth affirme que Maurice et le Royaume d’Arabie saoudite partagent des liens depuis 39 ans avec des collaborations dans divers secteurs. Le Premier ministre remercie le Royaume pour son aide dans plusieurs projets dont la construction de l’Islamic Cultural Centre (ICC) entre autres. Il affirme qu’un accord avait été signé en 2015 pour la collaboration dans plusieurs dossiers dont la communication, l’investissement, entre autres. Cet accord a été scellé par l’arrivée de Saudi Airlines et le Royaume a alloué $10 millions pour aider Maurice et est disposé à allouer $10 millions de plus.

Le Premier ministre soutient que le projet de mettre sur pied une ambassade en Arabie saoudite a été cité durant des années mais ne s’était pas concrétisé alors que le gouvernement actuel a fait de ce projet une réalité. Il a annoncé la construction d’un consulat à Djeddah. Pravind Jugnauth souligne qu’au mois de novembre il avait accueilli le ministre saoudien du Hadj. Il remercie le gouvernement saoudien pour son soutien. « Je remercie le gouvernement saoudien pour avoir augmenté le nombre de visas pour les pèlerins à 1500 », a-t-il déclaré. Le Premier ministre estime que le dernier pèlerinage a été un succès et affirme qu’il supervise personnellement le dossier du hadj 2018.

Pravind Jugnauth a, par ailleurs, remercié le Royaume d’Arabie saoudite pour avoir voté en faveur de Maurice à l’Organisation des Nations-unies. Il dit qu’il compte sur le soutien du Royaume pour nous aider dans notre combat pour la décolonisation complète de Maurice. Il félicite le gouvernement saoudien pour sa réforme économique et sociale. Le Premier ministre remercie également les personnes qui ont œuvré pour consolider les liens entre les deux pays.

Reza Uteem : «Le gouvernement aurait dû organiser un banquet» Reza Uteem, député du MMM, s’élève contre l’organisation d’un dîner par la Saudi Arabia-Mauritius Friendship Association et non par le gouvernement en l’honneur du ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, Adel al-Jubeir. « Je suis très révolté par la façon d’agir de Pravind Jugnauth. Un ministre d’un pays ami est en visite chez nous et de surcroît, il est venu faire une grosse donation à notre pays. Le gouvernement n’a même pas pris la peine d’organiser un banquet en son honneur et inviter les membres de l’opposition. Cela démontre la petitesse d’esprit du Premier ministre. Je me demande comment aurait-il agi si c’était un ministre d’un pays différent », nous a déclaré le député mauve. Reza Uteem estime que Pravind Jugnauth aurait dû présenter le ministre saoudien aux membres de l’opposition et en particulier, ceux de foi islamique. « L’Arabie saoudite, à travers le ministre Adel al-Jubeir, a fait une donation de plusieurs millions de roupies à Maurice. J’aurais moi aussi aimé pouvoir le remercier et exprimer ma gratitude envers le royaume saoudien pour l’aide financière qu’il apporte à notre pays. Mais le PM a décidé de boycotter les membres de l’opposition. C’est désolant », fustige Reza Uteem.

