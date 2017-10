Domaine de la santé : l’Arabie saoudite fait un don de $10m à Maurice

En visite en Arabie Saoudite cette année, le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun avait rencontré le Prince héritier, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Au cours de cette rencontre, le VPM avait fait une requête au gouvernement saoudien pour que le Royaume considère la possibilité d’accorder une aide financière à Maurice pour divers projets dans le domaine de la santé.

Cette demande a été agréée. L’Arabie Saoudite a fait un don de 10 millions de dollars à Maurice pour être utilisé dans le domaine de la santé. La collaboration entre Maurice et l’Arabie Saoudite s’étend aussi dans le domaine du tourisme ou très prochainement des Roadshows seront organisés à Riyadh et Jeddah.Maurice et l’Arabie Saoudite consolideront aussi les liens économiques à travers la signature d’un accord sur les investissements et les affaires bientôt.

L’Arabie Saoudite offrira aussi des bourses d’études aux étudiants mauriciens. Lors d’une conversation avec le Prince héritier, le Vice-Premier a aussi soulevé la question d’un éventuel soutien de l’Arabie Saoudite à Maurice sur le dossier Chagos.

Une demande d’aide financière de 10 millions de dollars a aussi été faite aux Emirats Arabes Unis. Le vice-Premier ministre a été invité aux célébrations du Dubai Air Show par le président de la Dubai Civil Aviation Authority, Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum du 11 au 17 novembre 2017.

