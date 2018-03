Deux importants syndicalistes turcs à Maurice

Haçi Bayram vice-président de Memur-Sen, la puissante confédération des syndicats de fonctionnaires en Turquie, et Nihat Aksen, chargé d’affaires et conseiller en relations internationales de la confédération, sont à Maurice à l’invitation de Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress (MLC) pour assister à l’Assemblée générale du syndicat mauricien.

Memur-Sen, qui regroupe plus d’un million de travailleurs, a des relations bilatérales avec plus d’une centaine de syndicats répartis dans 80 pays.

Le vice-président de Memur-Sen et son conseiller sont à leur première visite à Maurice après avoir accepté l’invitation de Haniff Peerun à Istanbul en 2016 quand celui-ci s’y était rendu pour assister à une conférence internationale . Les dirigeants syndicaux ont établi un partenariat qui a débouché sur l’invitation d’un haut cadre du MLC pour suivre un cours sur le syndicalisme international et la politique sociale d’une durée d’un mois. Memur -Sen attache beaucoup d’importance à la liberté d’expression et au droit de se syndiquer. Selon Haçi Bayram et Nihat Aksem, l’objectif principal du Memur-Sen est le partage de connaissances et d’expérience entre leurs organisations respectives. Un séminaire de formation sera organisé pour comprendre les attentes des travailleurs de deux pays et aussi de créer un vaste réseau international.

Les deux dirigeants syndicaux turcs se félicitent des bonnes relations établies avec les autres syndicats dans le monde pour créer une force et un lobby international. Ils sont d’avis qu’il est important d’unir et parler d’une seule voix lorsqu’il s’agit de lutter contre les politiques néolibérales.

En marge de cette visite syndicale ,les deux dirigeants ont prévu de faire un rapport sur la situation économique et culturelle et mettre en valeur le potentiel touristique de Maurice. Haçi Bayram et Nihat Aksem espèrent que ce rapport va déboucher sur la nomination d’un consul honoraire en attendant l’ouverture d’une ambassade mauricienne en Turquie. Le vice-président de Memur-Sen dit qu’il est à Maurice pour aider à la création d’une amicale Maurice /Turquie à laquelle il attache beaucoup d’importance.

Il fait ressortir que la Turquie est déja présente en Afrique à travers 41 représentations diplomatiques. Le vice-président de Memur -Sen trouve que les relations syndicales avec les pays d’autres continents sont une priorité. « La majorité des pays d’Afrique ont un lien avec Memur-Sen, » indique-t-il.

Abordant les guerres et conflits dans les pays musulmans, Haçi Bayram dit que son organisation a des relations cordiales avec la Palestine, l’Iraq, la Syrie, et certains pays d’Afrique du nord. En ce qui concerne la Palestine, il pense que les musulmans doivent faire entendre leurs voix et faire comprendre dans les instances internationales que les injustices et les atteintes aux droits humains ne seront pas tolérées. «Nous sommes profondément convaincus qu’une solution à deux États est plus que nécessaire. Et pour arriver à cette fin il faut réveiller et mobiliser la conscience internationale, » dit-il. Il fait ressortir que le fondateur de Memur-Sen était un intellectuel qui a beaucoup écrit sur la Palestine et Jérusalem. Il ajoute que Jérusalem, là où se trouve la musjid Al Aqsa, est une ville de la plus haute importance pour tous les musulmans du monde. « Il ne saura être question de céder Jérusalem aux Sionistes, » tempete-t-il.

Nihat Aksen indique que la Turquie accueille actuellement plus de 3 millions de réfugiés Syriens auxquels la Turquie accorde une assistance alimentaire et économique alors que l’Union Européenne n’en a accueilli qu’un million.

Les deux dirigeants syndicaux turcs reconnaissent la contribution de l’île Maurice à l’empire ottoman durant la guerre et comment les commerçants mauriciens avaient contribué pour envoyer de l’argent aux Turcs.

Ils adressent leurs meilleurs vœux au peuple de Maurice à l’occasion de notre fête nationale et souhaitent que le pays se développe et prospère davantage.

