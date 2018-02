Le Défi Media Group organise le Salon «Moris Mo Pei»

Pour célébrer les 50 bougies de notre Indépendance, le Défi Media Group, Radio Plus et Events Plus mettent les petits plats dans les grands en présentant une série d’activités dont un salon-exposition «Moris mo pei» du 2 au 4 mars au SVICC à Pailles.

Cet événement créé sur mesure est une démarche citoyenne qui englobe une série d’événements visant à rassembler les Mauriciens dans son ensemble. Pour l’occasion, l’équipe d’Events Plus est à la recherche de marchands de street food notamment : «poutou», «glason rape», «gato pima», «mervey», boulettes, «halim», «siro kan», «kalamindas», «alouda», «gato baja», «confits», «pistas» ou encore «dholl puri». Contactez le 5754 9384.

