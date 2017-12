Déclaration des parlementaires – Adil Ameer Meea : «Que les avoirs soient rendus publiques»

Lors des travaux parlementaires mardi dernier, le député Ameer Meea a adressé une question au Premier ministre Pravind Jugnauth sur le Declaration Asset Bill. Il a voulu en savoir plus sur le comité ministériel mis en place pour examiner les différents aspects du Declaration of Assets Bill et la date prévue pour l’introduction de ce projet de loi a l’Assemblée nationale.

À cette question, le Premier ministre a répondu que le comité ministériel a terminé ses travaux et a soumis son rapport. Il a aussi souligné que des instructions pour rédiger ce projet de loi seront données au bureau du DPP, une fois que le Cabinet aura donné son aval.

Le député mauve a posé trois autres questions supplémentaires sur le même sujet. Primo, il a voulu savoir pourquoi ce projet de loi qui était sur la liste des 12 priorités prend autant de temps pour être implémenté. « Le Premier ministre ne pense-t-il pas que le pays a besoin des nouvelles lois pour lutter contre le fraude et la corruption. Venir de l’avant avec ce projet de loi est une urgence et enverra un signal fort à la population. On ne peut pas prendre plus de trois ans juste pour amender la loi pour la Declaration of Assets », a-t-il dit.

Le député voulait aussi savoir si tous les biens en forme de dérivés financiers, promissory notes, bitcoin et or sont inclus dans ce projet de loi car aujourd’hui la définition des biens a beaucoup changé. Il a maintenu que les biens à l’étranger aussi doivent être inclus. Adil Ameer Meea a aussi demandé que les avoirs soient rendus publics et ne soient pas les gardés dans un tiroir de l’ICAC.

Le député Alan Ganoo a demandé au Premier ministre si le projet de loi exigera aux présidents des organismes et corps parapublics, aux directeurs généraux et aux conseillers des ministres de déclarer leurs avoirs. A ce stade, le Premier ministre n’a pas voulu dévoiler le contenu du projet de loi. « Ce n’est pas le bon moment pour donner des informations sur ce qu’il contient parce qu’il doit être débattu au Cabinet. Mais je peux dire que c’est un travail sérieux. Que le projet de loi va être présenté à la Chambre, pour que les gens voient quels changements nous voulons apporter et quel genre de déclaration des biens nous voulons voir », a-t-il dit.

