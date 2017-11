Décentralisation des services de santé – Dr. Husnoo: «Nous voulons privilégier la proximité»

La Mediclinic Mamoodkhan Hyderkhan, à la rue Nyon , Plaine-Verte, abrite désormais plusieurs services, soins et traitements offerts également à l’hôpital Jeetoo. Ainsi, des généralistes et des spécialistes seront plus présents à la Mediclinic pour prodiguer soins et conseils aux habitants de cette région de la capitale. Dans le but de rendre ces services plus accessibles aux gens, le ministre de la Santé, le Dr Anwar Husnoo, a procédé au lancement du Programme de Décentralisation au centre Idrice Goumany lundi dernier 23 octobre 2017. « Les patients n’auront plus à se déplacer jusqu’à l’hôpital Jeetoo pour recevoir des soins spécialisés car ceux-ci sont désormais disponibles dans la Mediclinic de Plaine-Verte », dit-il.

L’assistance était composée d’une centaine de personnes, venues récupérer leurs cartes personnalisées. Cette « Medical Activity Card » donne des renseignements détaillés sur les services et la disponibilité des généralistes et spécialistes sur une base régulière à la Mediclinic Hyderkhan. Les jours ainsi que les horaires d’ouverture et de fermeture y figurent. « Ces informations sur ces cartes personnalisées seront d’une grande aide aux gens. Ils pourront désormais téléphoner et prendre rendez-vous pour consultation à la Mediclinic », a fait ressortir le ministre Husnoo.

Il est bon de préciser que les traitements pour le diabète, l’hypertension, les services de gynécologie, de pédiatrie, de dentisterie, planning familial, soins ayurvédiques, entre autres, sont désormais disponibles à la Mediclinic. « Cette initiative a été favorablement accueillie par les habitants. Nous espérons reproduire cette démarche dans tous les dispensaires et Mediclinics à travers le pays. Nous voulons privilégier la proximité en matière de soins et traitements », a conclu le ministre.

